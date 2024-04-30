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HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT
Aşağıda tabloda belirtilen ve yükümlülerine tebliğ edilemeyen ceza kararları ve ödeme emirlerine ilanen tebliğine karar verilmiş olup bu ilanın yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılacağından 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31'inci maddeleri uyarınca işbu ilanın yayım tarihinden itibaren ceza kararlarının 30 gün içinde ödenmesi gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.
|ŞAHIS/FİRMA
|CEZA KARARI NO
|YASAL DAYANAK
|HANAN M A ALBAKURI
|24340900CK000294
|4458/238/1-b Maddesi
|AYOUB HUSEIN M ABU RABIE
|24340900CK000293
|4458/238/1-b Maddesi
#ilangovtr Basın no ILN02024606