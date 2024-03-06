HASILAT PAYLAŞIMI SURETİYLE LİSANSSIZ GES KURULMASI, İŞLETİLMESİ VE SÜRE SONUNDA İDAREYE DEVREDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Antalya İli Döşemealtı Belediye Başkanlığından:

1 - İhale Konusu İşin Niteliği Yeri ve Miktarı

Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 8 adet Kapalı Pazaryeri çatısı üzerine Hasılat Paylaşımı Suretiyle Yaklaşık 1150 kWe Gücünde Lisanssız Çatı Tipi Güneş Enerji Santralinin (GES) Kurulması, İşletilmesi ve Süre Sonunda (20 yıl süre sonunda) Tesisin İdareye Devredilmesine Yönelik işin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

2 - İşin Tahmin Edilen Bedeli 594.279,01 TL + KDV , geçici teminat ise 1.007.828,01 TL’dir. Artırıma esas İdare Hasılat Payı % 11, Artırımlar % 1 ve katları şeklinde olacaktır.

3 - İhale Yeri, Tarihi Saati ve Usulü

İhale Döşemealtı Belediyesi toplantı salonunda 21.03.2024 günü saat 15:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.

İsteklilerden Aranılan Belgeler

İhale iş ortaklığına açık olup, sadece yerli isteklilerin teklifleri kapsamında;

a) İletişim bilgileri beyanı

Türkiye' de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren İletişim Bilgileri Beyanının aslı verilecektir.

Beyanın, İsteklinin ticaret unvanı yazılarak kaşelenmiş olması ve İsteklinin yetkilisi veya vekili tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmış olması

İş ortaklıklarında, beyan, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen şartlarda ayrı ayrı hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın iletişim bilgileri, iş ortaklığının iletişim bilgileri olarak kabul edilecek

b) Kimlik bilgileri

Gerçek kişiler T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının/vergi levhasını ibraz ed

İş ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi ve TC kimlik belgelerini sunacaktır.

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası Faaliyet/Kayıt Belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (a) ve (b) bendinde belirtilen belgeleri verecekt

d) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

İş ortaklıklarında, ortaklığın tüzel kişi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil

Gazetesini veya belgeleri verecektir.

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı

İsteklinin gerçek kişi olması halinde, imza beyanı verilecekti

İsteklinin tüzel kişi olması halinde, imza sirküleri verilecektir.

İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (b) ve (c) bendinde belirtilen belgeleri verecekt

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı

Vekâletname ve imza beyanının, noter tasdikli aslı veya örneği verilecekt

İhale belgelerini, İstekli adına, iş ortaklıklarında ise ortak adına veya iş ortaklığı adına imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren vekâletname ile imza beyanı verilecek

g) Geçici teminat

Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Döşemealtı Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar teklif kapsamında sunulacaktır.

h) Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına ilişkin belge

İhale tarihine kadar son 15 gün içerisinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı,

İhale tarihine kadar son 15 gün içerisinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumun’dan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge veya Kurumdan alınan yazı,

i) İş deneyim belgesi olarak ise;

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, ihale tarihinden geriye doğru son 3 (üç) yıl içinde en az 1 (bir) MW kapasitede lisanslı/lisanssız GES

kurulması ve devreye alınmasına (Yap İşlet Devret Modeli dahil) yönelik olarak sözleşme imzalamış olmak ve bu sözleşmeyi ibraz etmek.

Tekliflerin verilmesi

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 21.03.2024 günü saat 12:00’a kadar Döşemealtı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne verilecektir.

Posta ile yapılacak başvurularda Postadaki gecikme sorumluluğumuzda değildir.

Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı

İhale dokümanı Döşemealtı Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir,

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Durali ALTUN

Belediye Başkan Yardımcısı

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