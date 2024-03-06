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HASILAT PAYLAŞIMI SURETİYLE LİSANSSIZ GES KURULMASI, İŞLETİLMESİ VE SÜRE SONUNDA İDAREYE DEVREDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Antalya İli Döşemealtı Belediye Başkanlığından:
1 - İhale Konusu İşin Niteliği Yeri ve Miktarı
Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 8 adet Kapalı Pazaryeri çatısı üzerine Hasılat Paylaşımı Suretiyle Yaklaşık 1150 kWe Gücünde Lisanssız Çatı Tipi Güneş Enerji Santralinin (GES) Kurulması, İşletilmesi ve Süre Sonunda (20 yıl süre sonunda) Tesisin İdareye Devredilmesine Yönelik işin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
2 - İşin Tahmin Edilen Bedeli 594.279,01 TL + KDV , geçici teminat ise 1.007.828,01 TL’dir. Artırıma esas İdare Hasılat Payı % 11, Artırımlar % 1 ve katları şeklinde olacaktır.
3 - İhale Yeri, Tarihi Saati ve Usulü
İhale Döşemealtı Belediyesi toplantı salonunda 21.03.2024 günü saat 15:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.
İhale iş ortaklığına açık olup, sadece yerli isteklilerin teklifleri kapsamında;
a) İletişim bilgileri beyanı
b) Kimlik bilgileri
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası Faaliyet/Kayıt Belgesi,
d) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,
Gazetesini veya belgeleri verecektir.
e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı
g) Geçici teminat
Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Döşemealtı Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar teklif kapsamında sunulacaktır.
h) Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına ilişkin belge
i) İş deneyim belgesi olarak ise;
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, ihale tarihinden geriye doğru son 3 (üç) yıl içinde en az 1 (bir) MW kapasitede lisanslı/lisanssız GES
kurulması ve devreye alınmasına (Yap İşlet Devret Modeli dahil) yönelik olarak sözleşme imzalamış olmak ve bu sözleşmeyi ibraz etmek.
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 21.03.2024 günü saat 12:00’a kadar Döşemealtı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne verilecektir.
Posta ile yapılacak başvurularda Postadaki gecikme sorumluluğumuzda değildir.
İhale dokümanı Döşemealtı Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir,
Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Durali ALTUN
Belediye Başkan Yardımcısı
#ilangovtr Basın no ILN01991946