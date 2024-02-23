GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL DENİZ GRUP K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI



10 KISIM 10 KALEM BAHARLIK SEBZE MEYVE ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/135672

1-İdarenin a) Adı : İSTANBUL DENİZ GRUP K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI b) Adresi : İSTANBUL DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI 34890 ALTKAYNARCA- PENDİK/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2163928608 - 2164944198 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 10 KISIM 10 KALEM BAHARLIK SEBZE MEYVE ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 10 KISIM 10 KALEM BAHARLIK SEBZE MEYVE ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı Pendik/İSTANBUL ve MSÜ Deniz Harp Okulu Komutanlığı Tuzla/İSTANBUL'a teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Satın alınacak mal/malların idrak dönemleri (teslim tarihleri) EK-A'da belirtildiği gibi olacaktır. 10.3.2. Saymanlıklarca malzeme siparişi yükleniciye en az 2 gün önce yazı ile bildirilecektir. (MSB MSÜ Deniz Harp Okulu Komutanlığı tarafından yükleniciye gönderilen sipariş yazıları bilgi olarak sözleşme yönetim makamı olan İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığına gönderilecektir.) Sipariş yazılarının yükleniciye ulaşmaması durumunda yüklenici, 10 Kısım 10 Kalem Baharlık Sebze Meyve Alımı için; mal alış gününden iki gün öncesinden (mesai günü içerisinde saat 08.30-17.00 arasında) arayarak siparişini alacaktır. Pazartesi gününün siparişi Cuma gününden alınacaktır. Yüklenici telefonun veya faksın bozuk olması halinde şahsen müracaat ederek siparişi alacaktır. Telefonun veya faksın bozuk olması veya meşgul olması siparişi almamak için geçerli neden sayılmaz. 10.3.3. Yüklenici Firma, siparişini aldığı mal/malları en geç saat 11:00 (onbir)'e kadar (saat 08.30 ile 11.00 arası olmak üzere) birliklere teslim ederek muayeneye arz etmiş olacaktır. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda cezalı teslim süresi (ek cezalı süre verilmemiş ise) yani 15.00 (onbeş)'e kadardır. 10.3.4. Yüklenici saat 11:00 den evvel mal getirmiş ve gelen mal RET edilmiş ise REDDE mukabil saat 11:00 (onbir)'e kadar cezasız veya saat 15.00 (onbeş)'e kadar ya da ertesi gün saat 11:00'e kadar cezalı olarak teslimatta bulunabilir. Saat 15.00(onbeş)'den sonra getirilen malların kabul edilip edilmeyeceği konusunda teslim alan makam serbest ve yetkilidir. 10.3.5. Hiç getirilmeyen ya da muayenede ret sonucu getirilmemiş kabul edilen mal nedeniyle sözleşmede belirtilen miktarın alınmaması sonucunda yüklenici hak iddia edemez. 10.3.6. Siparişi verilen mal/malların teslim sırasında araçtan indirilmesi ve reddedilmesi halinde tekrar araca yüklenilmesi yükleniciye aittir. 10.3.7. İdare tarafından ihtiyaç duyulması halinde sözleşme süresi içerisinde kalmak kaydıyla teslim programında değişiklik yapılabilecektir. Yüklenici bu hususun kendisine tebliğ tarihinden başlamak üzere 5 (beş) işgünü içerisinde yeni duruma uygun teslim programına uymak zorundadır. d) İşe başlama tarihi : 15.04.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.03.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kuzey Deniz Saha İhale Komisyonu Başkanlığı (34890) Altkaynarca-Pendik/İSTANBUL

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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