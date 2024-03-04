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GEMLÄ°K BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINDAN TAÅžINMAZ SATIÅž Ä°LANI

GEMLÄ°K BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINDAN TAÅžINMAZ SATIÅž Ä°LANI
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 05, 2024 00:00

 

GEMLÄ°K BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINDAN TAÅžINMAZ SATIÅž Ä°LANI


Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1 - Gemlik Belediyesinin mÃ¼lkiyetinde bulunan aÅŸaÄŸÄ±da tapu kaydÄ± ve nitelikleri belirtilen taÅŸÄ±nmaz 2886 sayÄ±lÄ± D.Ä°.K.'nun 36. maddesi uyarÄ±nca KapalÄ± Teklif UsulÃ¼ ile satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacaktÄ±r. Ä°hale 21.03.2024 Â PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 09:30'da Hamidiye Mahallesi, KuvayÄ± Milliye BulvarÄ±, Sosyal YaÅŸam Merkezi BinasÄ± No : 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda EncÃ¼men OdasÄ±nda yapÄ±lacaktÄ±r.
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SÄ±ra
No		Mahalle/Ä°lÃ§eAda/ParselmÂ²NiteliÄŸi/Ä°mar PlanÄ±Tahmini BedelGeÃ§ici TeminatSaat

1
Hisar Mah./Gemlik
186/29
8.277,21 mÂ²
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Arsa/KÃ¼Ã§Ã¼k Sanayi AlanÄ±
78.633.495-TL
2.360.000-TL
09:30

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Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â  2 - Ä°haleye katÄ±lacaklardan aÅŸaÄŸÄ±daki belgeler istenecektir
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a. Teklif Mektubu (Åžartname eklerinde Ã¶rneÄŸi mevcut)

b. TaÅŸÄ±nmazÄ±n satÄ±ÅŸ ÅŸartnamesi (Åžartnamenin her sayfasÄ± ayrÄ± ayrÄ± ihaleye iÅŸtirak eden tarafÄ±ndan imzalanmak zorundadÄ±r.)

c. GeÃ§ici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

d. GerÃ§ek kiÅŸiler iÃ§in NÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± fotokopisi

e. GerÃ§ek kiÅŸiler iÃ§in Ä°kametgah belgesi (E-Devletten)

f. Tebligat iÃ§in TÃ¼rkiye'de adres gÃ¶stermek

g. Ä°stekli adÄ±na vekaleten iÅŸtirak ediliyorsa, isteklinin adÄ±na teklif vermeye yetkili olduÄŸuna dair noterÂ  tasdikli vekaletname ve imza Ã¶rneÄŸi

h. TÃ¼zel kiÅŸi olmasÄ± halinde, MevzuatÄ± gereÄŸi tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin siciline kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf OdasÄ±ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸu yÄ±l iÃ§erisinde alÄ±nmÄ±ÅŸ tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin siciline kayÄ±tlÄ± olduÄŸuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayÄ±tlÄ± olduÄŸu Vergi Dairesi KaydÄ± ve teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gÃ¶steren noter tasdikli belge ve imza Ã¶rneÄŸi

i. VakÄ±flardan; ihaleye katÄ±lmak Ã¼zere yetkili organ tarafÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸ kararÄ±n aslÄ± veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katÄ±lmak Ã¼zere yetkilendirilen kiÅŸinin noter tasdikli imza sirkÃ¼sÃ¼

j. Derneklerden; ihaleye katÄ±lmak Ã¼zere yetkilendirdiÄŸi kiÅŸiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasÄ±nÄ±n noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n noter tasdikli sureti

k. Ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde ÅŸekli ve iÃ§eriÄŸi ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak giriÅŸim beyannamesi

l. YabancÄ± istekliler iÃ§in; TÃ¼rkiye'de gayrimenkul edinilmesine iliÅŸkin kanuni ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mak ve yabancÄ± isteklilerin idareye sunacaklarÄ± her tÃ¼rlÃ¼ belgeleri yeminli tercÃ¼man bÃ¼rolarÄ±nca TÃ¼rkÃ§eye Ã§evrilmesi ve onaylanmasÄ± zorunludur

m. Åžartname alÄ±ndÄ± makbuzu

n. Belediyemize borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair Belediyemizden alÄ±nmÄ±ÅŸ borcu yoktur belgesi

o. Yer gÃ¶rme belgesi

Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â  3 - TaÅŸÄ±nmazÄ±n ihale bedeli peÅŸin Ã¶denecektir.Â Â Â Â 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  4 - Tahmini bedelÂ  Ã¼zerinden % 3 GeÃ§ici Teminat alÄ±nÄ±r.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  5 - Ä°hale komisyonu gerekÃ§esi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapÄ±p yapmamakta serbesttir.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  6 - TaÅŸÄ±nmaz ihalesine teklif vereceklerin ÅŸartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazÄ±rlayacaklarÄ± ihale zarfÄ±nÄ± 20.03.2024 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 16:00â€™a kadar Destek Hizmetleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne alÄ±ndÄ± belgesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda teslim etmeleri zorunludur.Â Â 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  7 - Ä°lgililer ihale ÅŸartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nde gÃ¶rebilecekleri gibi, aynÄ± zamanda ÅŸartname bedeli olan 500-TLÂ  Belediye veznelerine yatÄ±rarak alabileceklerdir.Â Â Â 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â8 -Â  Ä°ÅŸ bu ihale ilanÄ± genel bilgi mahiyetinde olup , satÄ±ÅŸta ihale ÅŸartnamesi hÃ¼kÃ¼mleri uygulanacaktÄ±r.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
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Emine Aksel TÃœMER
BelediyeÂ  BaÅŸkanÄ± a.
Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±

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#ilangovtr BasÄ±n noÂ ILN01992599

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