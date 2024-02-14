FİTİLSİZ DANA BONFİLE SATIŞ İHALESİ

NİĞDE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Fitilsiz Dana Bonfile İhalesi 2886 Devlet İhale Kanununun Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümlerine göre 04.03.2024 tarihinde Açık teklif usulü ile teklif alınarak satışı yapılacaktır.

1- İdarenin a Adresi : Adana Yolu Üzeri 7. Km. 51270 MERKEZ/NİĞDE b Telefon ve Faks Numarası : 0388 232 33 77 – 0388 232 62 34 c Elektronik Posta Adresi : nigdeacik@gmail.com d İhale dokümanının görülebileceği yer : Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Satınalma Birimi

SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNLER

Sıra No ÜRÜN ADI MİKTARI YAKLAŞIK BİRİM FİYATI TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 FİTİLSİZ DANA BONFİLE 12.000 Kg 486,67 TL 5.840.000,00 TL 175.200,00 TL 04.03.2024 15:00

Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen 12.000 kg Fitilsiz Dana Bonfile için, 2886 Devlet İhale Kanununun Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince Açık Teklif Usulü ile 04.03.2024 tarihinde saat 15:00’ de Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nün İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dâhilinde Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

2- İhaleye iştirak edeceklerden istenen belgeler (asıl olacaktır);

a) İstekli Gerçek Kişi ise;

1) Noter tasdikli imza beyannamesi, nüfus cüzdanı, ikametgâh belgesi ve oda kayıt belgesi

b) İstekli Tüzel Kişi ise;

1) Şirketler için ticari sicil gazetesi, noter tasdikli imza sirküleri, ikametgâh belgesi ve oda kayıt belgesi

c) İstekliler Adına Vekâleten Katılma Halinde;

1) İstekli veya İstekliler adına ihaleye katılması halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri,

İhaleye katılacak istekliler; ihale için zarf düzenleyeceklerdir. İhale için istenilen evrakların aslı veya noter tasdikli “aslı gibidir” leri zarfın içinde olacak şekilde düzenleyeceklerdir. Zarf düzenine uymayan veya eksik evrak bulunan istekliler/firmalar ihaleye alınmayacaktır.

3- Geçici Teminat mektubunu yukarıda belirlenen miktarda ve şartnameye uygun olarak Banka Teyit Yazısı ile birlikte zarfın içinde komisyona sunacaklardır. Geçici Teminat mektupları süresiz olarak alınacaktır. Teminatın nakit yatırılması durumunda teminatın yatırılacağı yer Vakıf Bank Niğde Şubesi nezdindeki TR59 0001 5001 5800 7287 2315 50 numaralı hesabına veya Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Veznesine yatırabilirler.

4- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir.

6- Posta yoluyla ihaleye katılacak İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Devlet İhale Kanununun Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 30. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini posta ile gönderebilirler. Teklif sahibi komisyon huzurunda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postadaki gecikmeler ve vaktinde verilmeyen teklifler kurumumuz sorumluluğunda olmadığı için dikkate alınmayacaktır.

#ilangovtr Basın no ILN01982744