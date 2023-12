ESPİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

KAMULAŞTIRMA KANUNUN 10. MADDESİ GEREĞİ İLAN TUTANAĞI

Yağlıdere Tapu Siciline kayıtlı olup, Giresun İli, Yağlıdere İlçesi, Akköy Köyü ile Yeniakköy Köyü'nde bulunan aşağıda dökümü gösterilen taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Kamulaştırılmasına karar verildiğinden aşağıda bildirilen taşınmaz malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, “Kamulaştırma bedelinin tesbiti ve kamulaştırılan yerlerin TEDAŞ adına tescili” için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca tapu malikleri aleyhine 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı kanun gereğince Mahkememize açılan davanın yargılamasının, Espiye Asliye Hukuk Mahkemesinin aşağıda esas numarası belirtilen dosyalar üzerinden yürütüleceği, dosyaların duruşmalarının 25/01/2024 günü, saat 09:55'ten itibaren yapılacağı, ilgililerin Espiye Asliye Hukuk Mahkemesine başvurabilecekleri, 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.Maddesi gereğince İLANEN duyurulur.01/12/2023

Dosya No Taşınmazın özelliği ve parsel numarası Kamulaştırılacak AlanTaşınmazın Malikleri

2023/450 Yeniakköy Köyü 110 Ada 52 Parsel Fındık Bahçesi 838,18 m² İsmet Can, Ayşe Can, İbrahim Can, Bahtiyar Can, İsmail Can, Şafak Can, Necat Can, Selma Şimşek, Nejla Günenç, Zehra Caner

2023/452 Akköy Köyü 117 Ada 19 Parsel Fındık Bahçesi 487,22 m² Orhan Arslan, Mehmet Arslan

#ilangovtr Basın no ILN01944981