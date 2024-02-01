ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

(Yatırım İzleme Müdürlüğü)





1.KISIM İŞ: Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesinde Bulunan 20969 Ada 1 Parseldeki C Blok 1. Kat 4 Nolu Daire Satışa sunulacak olup muhammen bedel 4.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 2.KISIM İŞ: Isuzu Çift Kabin 2002 Model Araç (26 RD 058) Satışı sunulacak olup muhammen bedel 165.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yatırım İzleme Müdürlüğüne kapalı zarf son teslimi 27.02.2024 10:00’dır. 2024/S01 ve 2024/S02 sıra numaralı kısımlar 2886 sayılı Devlet Kanunu Hükümlerine göre açık artırma suretiyle satışa sunulacaktır.



SIRA

NO İHALE TARİHİ SAATİ ADRESİ Niteliği MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 2024/S01 27.02.2024 10:00 Çamlıca Mahallesi 20969 Ada 1 Parsel Kat Daire 4.000.000,00 ₺ 40.000,00 ₺ 2024/S02 10:15 71 Evler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 230 Odunpazarı/ESKİŞEHİR 2002 Model

Isuzu Çift Kabin 165.000,00 ₺

3. İhale 27.02.2024 tarihinde saat 10:00’ da 71 Evler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 230 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresinde yapılacaktır.

4. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A - Daire Satışı için Geçici teminat ve her bir kısım iş için Şartname bedelinin (1.000 TL)’nin Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı T. Vakıflar Bankası T. A. O. Eskişehir Şubesi IBAN: TR04 0001 5001 5800 7307 3528 62 Nolu hesabına (Açıklama kısmına isim ve TC-Vergi numarası belirtilerek) belirtilen İban Numarasına yatırılması gerekmektedir

B - İstekli adına vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname

C - Gerçek kişiler için; İkametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, imza beyanı, adli sicil kaydı.

Tüzel kişi olması halinde için imza sirküsü

5. Bu işe ait şartname mesai saatleri içerisinde Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğünden alınabilir.

#ilangovtr Basın no ILN01976081