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ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI'NDAN İMAL HALDEKİ MALZEME SATIŞI İLANI

ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN İMAL HALDEKİ MALZEME SATIŞI İLANI
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 00:00

 

ERZURUM VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI'NDAN İMAL HALDEKİ MALZEME SATIŞI İLANI

SIRA
NO

CİNSİ

ADEDİ

FİYATI

GEÇİCİ
TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

BULUNDUĞU
YER

1

Erzurum İli Yakutiye İlçesi Soğukçermiik mahallesin 9587 ada ve 7-8-9 ve 10 numaralı parsellerde bulunan 4 adet fabrika binası içerisinde bulunan (İnşaat, mekanik ve elektrik mlz.) malzemelerin satışının yapılması işi.

1

22.137.670,68 TL

1.000.000,00 TL

16.05.2024

10:00

Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi 9587 ada 7-8-9-10 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan fabrika binalarındadır.

AÇIKLAMALAR

     -Yukarıda cinsi, tahmini bedeli, geçici teminatı ve ihale tarih/saati belirtilmiş olan montajlı malzemenin 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü  ile yukarıda hizasında bulunan tarih ve saatte Erzurum Valiliği YİKOB ihale salonunda satışları yapılacaktır.
     -İhaleye iştirak edeceklerin, T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah Belgesi (Tüzel Kişilerin ilgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alacakları tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir, noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi veya imza sirkülerini) satın almak istedikleri taşınır malın yukarıda hizasında belirtilen miktarda geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzu (Vakıfbank Erzurum Merkez Şubesi TR 06 0001 5001 5800 7318 7511 99 Numaralı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hesabına işin adı ile birlikte Tüzel Kişiler vergi numarasıyla Gerçek kişiler T.C. Kimlik Numarasıyla  Geçici teminat olduğunu belirterek yatırabilirler) veya bankalardan alacakları usulüne uygun süresiz geçici teminat mektupları ve imzalı şartname ve teklif mektuplarını ihale komisyonuna ihale saatinde teslim ederek, ihalede hazır bulunmaları, tekliflerini posta ile göndermek isteyenlerin yukarıda istenilen belgeler ile birlikte hazırlayacakları tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar ihale komisyon başkalığına ulaşmış olması şartıyla iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Telgraf ile yapılan müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 
     -Satışı yapılacak taşınırlar  yukarıda hizalarında belirtilen yerlerde YİKOB'dan randevu alınarak görülebilir.
     -Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
     -Her türlü vergi, resim ve harç vb. alıcıya aittir.
     -Malzemeler mevcut halleri ile satışa çıkarılmış olup, ihaleye katılanlar söz konusu malzemeleri bizzat görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.
     -Malzemelerin mevcut hali montajlı olup binanın kalan kısmına zarar vermeksizin her türlü güvenliği almak kaydı ile demontajı ve nakliyesi alıcıya aittir.
     -İhale dökümanı Erzurum Valiliği Resmi İnternet Sitesi' nden (www.erzurum.gov.tr) görülebilir ve temin edilebilir.                      
     

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02026113

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#ILN02026113#İlangovtr