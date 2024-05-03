ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI'NDAN İMAL HALDEKİ MALZEME SATIŞI İLANI

-Yukarıda cinsi, tahmini bedeli, geçici teminatı ve ihale tarih/saati belirtilmiş olan montajlı malzemenin 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yukarıda hizasında bulunan tarih ve saatte Erzurum Valiliği YİKOB ihale salonunda satışları yapılacaktır.

-İhaleye iştirak edeceklerin, T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah Belgesi (Tüzel Kişilerin ilgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alacakları tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir, noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi veya imza sirkülerini) satın almak istedikleri taşınır malın yukarıda hizasında belirtilen miktarda geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzu (Vakıfbank Erzurum Merkez Şubesi TR 06 0001 5001 5800 7318 7511 99 Numaralı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hesabına işin adı ile birlikte Tüzel Kişiler vergi numarasıyla Gerçek kişiler T.C. Kimlik Numarasıyla Geçici teminat olduğunu belirterek yatırabilirler) veya bankalardan alacakları usulüne uygun süresiz geçici teminat mektupları ve imzalı şartname ve teklif mektuplarını ihale komisyonuna ihale saatinde teslim ederek, ihalede hazır bulunmaları, tekliflerini posta ile göndermek isteyenlerin yukarıda istenilen belgeler ile birlikte hazırlayacakları tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar ihale komisyon başkalığına ulaşmış olması şartıyla iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Telgraf ile yapılan müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

-Satışı yapılacak taşınırlar yukarıda hizalarında belirtilen yerlerde YİKOB'dan randevu alınarak görülebilir.

-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

-Her türlü vergi, resim ve harç vb. alıcıya aittir.

-Malzemeler mevcut halleri ile satışa çıkarılmış olup, ihaleye katılanlar söz konusu malzemeleri bizzat görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.

-Malzemelerin mevcut hali montajlı olup binanın kalan kısmına zarar vermeksizin her türlü güvenliği almak kaydı ile demontajı ve nakliyesi alıcıya aittir.

-İhale dökümanı Erzurum Valiliği Resmi İnternet Sitesi' nden (www.erzurum.gov.tr) görülebilir ve temin edilebilir.

İLAN OLUNUR.