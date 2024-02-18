ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARSA SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Ergani Belediyesine ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 35/a Maddesi hükümleri dahilinde Kapalı Teklif Usulü ile satışları yapılacaktır. Şartname ve ekleri Ergani Belediyesi İhale veri Hazırlama biriminden ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak istekliler şartname ve teklif mektubunu idareden almak zorundadır.

1.İhale 27/02/2024 Salı günü listede belirtilen saatte Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

2.Listede bulunan gayrimenkullerin bedeli ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin ödenecektir.

3.Kanunun öngördüğü tapu harcı, ihale sebebiyle tahakkuk edecek İhale Komisyon kararı damga vergisi vb. giderler alıcıya aittir.

4.Muhammen bedelleri, geçici teminat miktarları aşağıdaki listede belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

A) İç Zarf :

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.

Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

B) Dış Zarf :

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Gerçek kişi olması halinde:

a.İç zarf

b.Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c.Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d.Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi

e.Geçici teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde Ergani Belediye Başkanlığın ( Halk Bankası Ergani şubesi , TR 51 0001 2009 3220 0007 0000 09 nolu Teminat hesabına yatırılarak dekontunun zarfa konulması, Banka teminat mektubu sunacak isteklilerin teminat mektubu süresinin en az 6 ay olması gerekmektedir.

f.Ergani Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

Tüzel kişi olması halinde:

a.İç zarf

b.Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

c.Noter tasdikli imza beyannamesi

d.Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi

e.Geçici teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde Ergani Belediye Başkanlığın ( Halk Bankası Ergani şubesi , TR 51 0001 2009 3220 0007 0000 09 nolu Teminat hesabına yatırılarak dekontunun zarfa konulması, Banka teminat mektubu sunacak isteklilerin teminat mektubu süresinin en az 6 ay olması gerekmektedir

f.Ergani Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

g.Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2024 yılı-Tüzel kişi )

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) Dış zarfın kapatılması:

İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

6-İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 27/02/2024 günü saat 10.00’ a kadar İhale komisyon Başkanlığına teslim etmeleri ve ihale saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

NO MAHALLE ADA PARSEL ALAN (M2) CİNSİ İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT TL ÖDEME ŞEKLİ SAAT 1 KÖMÜRTAŞ 137/ 33 3.146,58 ARSA ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI 11.013.030,00 1.101.303,00 PEŞİN 10:00 2 KÖMÜRTAŞ 137/ 38 3.291,89 ARSA KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI 9.875.670,00 978.567,00 PEŞİN 10:30

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