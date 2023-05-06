ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/09/2022 tarihli ve 11267-3 sayılı Kararı ile Alize Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi adına, Balıkesir İlinde kurulacak Keltepe RES üretim tesisi için 18/04/2007 tarihinden itibaren 49 (kırk dokuz) yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere EÜ/1167-3/836 numaralı Üretim Lisansı verilmiştir.



Söz konusu üretim lisansı kapsamında Balıkesir ilinde tesis edilecek yardımcı kaynak üretim tesisi için gerekli olan taşınmazların kamulaştırılabilmesi amacıyla, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 nci maddesi gereğince, Kurul tarafından 29/09/2022 tarihli ve 11267-3 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8 inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen, ulaşılamamıştır.



Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA” adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.



Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.



SIRA NO KÖYÜ / MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO MALİK BİLGİLERİ HİSSE ORANI TAŞINMAZIN CİNSİ TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KAMULAŞTIRILACAK

ALANIN

YÜZÖLÇÜMÜ (m²) MALİKİN ADI SOYADI TC KİMLİK NO BABA ADI 1 YAYLA 130 5 ALİ KOR Yok(Vefat) YUSUF TAM TARLA 7,821.81 7,821.81 2 YAYLA 131 10 BAHATTİN DEMİR Yok(Vefat) SALİH 2/40 TARLA 24,335.24 24,335.24 3 YAYLA 130 13 BİLAL ORMAN Yok(Vefat) ABDURRAHMAN 4/72 TARLA 2,763.81 2,763.81 4 YAYLA 130 13 FATMA ÜNOL Yok(Vefat) ABDURRAHMAN 4/72 TARLA 2,763.81 2,763.81 5 YAYLA 131 7 İNCİ Yok(Vefat) MEHMET 1/4 TARLA 9,096.17 9,096.17 6 YAYLA 131 9 KAZIM ÜNOL 17812574780 FEYZULLAH TAM TARLA 10,318.18 10,318.18 7 YAYLA 131 8 MERYEM DEMİR Yok(Vefat) HÜSEYİN 3/28 TARLA 8,126.68 8,126.68 8 YAYLA 131 7 NEZAHAT Yok(Vefat) MEHMET 1/4 TARLA 9,096.17 9,096.17 9 YAYLA 130 13 NİYAZİ GÜL Yok(Vefat) HASAN 4/72 TARLA 2,763.81 2,763.81 10 YAYLA 130 10 NURTEN Yok(Vefat) HALİL 5/80 TARLA 3,266.77 3,266.77 11 YAYLA 131 7 RUKİYE ÜNAL Yok(Vefat) ALİ 1/4 TARLA 9,096.17 9,096.17 12 YAYLA 130 13 SANİYE ŞANVER Yok(Vefat) MEHMET 3/72 TARLA 2,763.81 2,763.81 13 YAYLA 130 10 ŞAZİYE Yok(Vefat) HAMİT 20/80 TARLA 3,266.77 3,266.77 14 YAYLA 133 2 YAŞAR DURAN Yok(Vefat) ALİ 20/140 TARLA 20,000.56 20,000.56 15 YAYLA 131 7 YAŞAR ÜNAL 18367556764 MEHMET 1/4 TARLA 9,096.17 9,096.17 16 YAYLA 130 16 ALİCAN GÜRLER 20026497516 HALİL İLHAMİ 1/1 (VRS) TARLA 5,942.51 5,942.51 17 YAYLA 130 17 SEREN DEMİRÖREN 2.28063E+11 YAŞAR 208/1536 (VRS) TARLA 8,429.80 8,429.80

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