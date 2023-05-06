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ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 00:00

(Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/09/2022 tarihli ve 11267-3 sayılı Kararı ile Alize Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi adına, Balıkesir İlinde kurulacak Keltepe RES üretim tesisi için 18/04/2007 tarihinden itibaren 49 (kırk dokuz) yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere EÜ/1167-3/836 numaralı Üretim Lisansı verilmiştir.

Söz konusu üretim lisansı kapsamında Balıkesir ilinde tesis edilecek yardımcı kaynak üretim tesisi için gerekli olan taşınmazların kamulaştırılabilmesi amacıyla, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 nci maddesi gereğince, Kurul tarafından 29/09/2022 tarihli ve 11267-3 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8 inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen, ulaşılamamıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA” adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.

Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
 

SIRA NOKÖYÜ / MAHALLESİADA NOPARSEL NOMALİK BİLGİLERİHİSSE ORANITAŞINMAZIN CİNSİTAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²)KAMULAŞTIRILACAK
ALANIN
YÜZÖLÇÜMÜ (m²)
MALİKİN ADI SOYADITC KİMLİK NOBABA ADI
1YAYLA1305ALİ KORYok(Vefat)YUSUFTAMTARLA7,821.817,821.81
2YAYLA13110BAHATTİN DEMİRYok(Vefat)SALİH2/40TARLA24,335.2424,335.24
3YAYLA13013BİLAL ORMANYok(Vefat)ABDURRAHMAN4/72TARLA2,763.812,763.81
4YAYLA13013FATMA ÜNOLYok(Vefat)ABDURRAHMAN4/72TARLA2,763.812,763.81
5YAYLA1317İNCİYok(Vefat)MEHMET1/4TARLA9,096.179,096.17
6YAYLA1319KAZIM ÜNOL17812574780FEYZULLAHTAMTARLA10,318.1810,318.18
7YAYLA1318MERYEM DEMİRYok(Vefat)HÜSEYİN3/28TARLA8,126.688,126.68
8YAYLA1317NEZAHATYok(Vefat)MEHMET1/4TARLA9,096.179,096.17
9YAYLA13013NİYAZİ GÜLYok(Vefat)HASAN4/72TARLA2,763.812,763.81
10YAYLA13010NURTENYok(Vefat)HALİL5/80TARLA3,266.773,266.77
11YAYLA1317RUKİYE ÜNALYok(Vefat)ALİ1/4TARLA9,096.179,096.17
12YAYLA13013SANİYE ŞANVERYok(Vefat)MEHMET3/72TARLA2,763.812,763.81
13YAYLA13010ŞAZİYEYok(Vefat)HAMİT20/80TARLA3,266.773,266.77
14YAYLA1332YAŞAR DURANYok(Vefat)ALİ20/140TARLA20,000.5620,000.56
15YAYLA1317YAŞAR ÜNAL18367556764MEHMET1/4TARLA9,096.179,096.17
16YAYLA13016ALİCAN GÜRLER20026497516HALİL İLHAMİ1/1 (VRS)TARLA5,942.515,942.51
17YAYLA13017SEREN DEMİRÖREN2.28063E+11YAŞAR208/1536 (VRS)TARLA8,429.808,429.80

#ilangovtr Basın no ILN01821527

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#Basın No ILN01821527#İlangovtr