ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/09/2022 tarihli ve 11267-3 sayılı Kararı ile Alize Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi adına, Balıkesir İlinde kurulacak Keltepe RES üretim tesisi için 18/04/2007 tarihinden itibaren 49 (kırk dokuz) yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere EÜ/1167-3/836 numaralı Üretim Lisansı verilmiştir.
Söz konusu üretim lisansı kapsamında Balıkesir ilinde tesis edilecek yardımcı kaynak üretim tesisi için gerekli olan taşınmazların kamulaştırılabilmesi amacıyla, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 nci maddesi gereğince, Kurul tarafından 29/09/2022 tarihli ve 11267-3 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8 inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen, ulaşılamamıştır.
Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA” adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.
Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
|SIRA NO
|KÖYÜ / MAHALLESİ
|ADA NO
|PARSEL NO
|MALİK BİLGİLERİ
|HİSSE ORANI
|TAŞINMAZIN CİNSİ
|TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²)
|KAMULAŞTIRILACAK
ALANIN
YÜZÖLÇÜMÜ (m²)
|MALİKİN ADI SOYADI
|TC KİMLİK NO
|BABA ADI
|1
|YAYLA
|130
|5
|ALİ KOR
|Yok(Vefat)
|YUSUF
|TAM
|TARLA
|7,821.81
|7,821.81
|2
|YAYLA
|131
|10
|BAHATTİN DEMİR
|Yok(Vefat)
|SALİH
|2/40
|TARLA
|24,335.24
|24,335.24
|3
|YAYLA
|130
|13
|BİLAL ORMAN
|Yok(Vefat)
|ABDURRAHMAN
|4/72
|TARLA
|2,763.81
|2,763.81
|4
|YAYLA
|130
|13
|FATMA ÜNOL
|Yok(Vefat)
|ABDURRAHMAN
|4/72
|TARLA
|2,763.81
|2,763.81
|5
|YAYLA
|131
|7
|İNCİ
|Yok(Vefat)
|MEHMET
|1/4
|TARLA
|9,096.17
|9,096.17
|6
|YAYLA
|131
|9
|KAZIM ÜNOL
|17812574780
|FEYZULLAH
|TAM
|TARLA
|10,318.18
|10,318.18
|7
|YAYLA
|131
|8
|MERYEM DEMİR
|Yok(Vefat)
|HÜSEYİN
|3/28
|TARLA
|8,126.68
|8,126.68
|8
|YAYLA
|131
|7
|NEZAHAT
|Yok(Vefat)
|MEHMET
|1/4
|TARLA
|9,096.17
|9,096.17
|9
|YAYLA
|130
|13
|NİYAZİ GÜL
|Yok(Vefat)
|HASAN
|4/72
|TARLA
|2,763.81
|2,763.81
|10
|YAYLA
|130
|10
|NURTEN
|Yok(Vefat)
|HALİL
|5/80
|TARLA
|3,266.77
|3,266.77
|11
|YAYLA
|131
|7
|RUKİYE ÜNAL
|Yok(Vefat)
|ALİ
|1/4
|TARLA
|9,096.17
|9,096.17
|12
|YAYLA
|130
|13
|SANİYE ŞANVER
|Yok(Vefat)
|MEHMET
|3/72
|TARLA
|2,763.81
|2,763.81
|13
|YAYLA
|130
|10
|ŞAZİYE
|Yok(Vefat)
|HAMİT
|20/80
|TARLA
|3,266.77
|3,266.77
|14
|YAYLA
|133
|2
|YAŞAR DURAN
|Yok(Vefat)
|ALİ
|20/140
|TARLA
|20,000.56
|20,000.56
|15
|YAYLA
|131
|7
|YAŞAR ÜNAL
|18367556764
|MEHMET
|1/4
|TARLA
|9,096.17
|9,096.17
|16
|YAYLA
|130
|16
|ALİCAN GÜRLER
|20026497516
|HALİL İLHAMİ
|1/1 (VRS)
|TARLA
|5,942.51
|5,942.51
|17
|YAYLA
|130
|17
|SEREN DEMİRÖREN
|2.28063E+11
|YAŞAR
|208/1536 (VRS)
|TARLA
|8,429.80
|8,429.80