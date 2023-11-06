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DÜZELTME İLANI
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“İDARE ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE ADBLUE” ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir.
|İhale kayıt numarası
|: 2023/1192492
|1-İdarenin
|a) Adresi
|: Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
|b) Telefon ve faks numarası
|:TEL: 0212 321 00 00 , FAX: 0212 321 77 19
|c) Elektronik posta adresi
|: hbhalici@iski.gov.tr
|ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi
|:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
|a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|: 01.11.2023 İKN: 2023/1192492
|b) Gazetenin adı ve tarihive internet haber sitesi (yayımlanmış ise)
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