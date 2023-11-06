DÜZELTME İLANI

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



“İDARE ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE ADBLUE” ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir.



İhale kayıt numarası : 2023/1192492 1-İdarenin a) Adresi : Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası :TEL: 0212 321 00 00 , FAX: 0212 321 77 19 c) Elektronik posta adresi : hbhalici@iski.gov.tr ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 01.11.2023 İKN: 2023/1192492 b) Gazetenin adı ve tarihive internet haber sitesi (yayımlanmış ise) : : Kamu Son Haber ve 01.11.2023 tarihli ,www.hürriyet.com.tr ve 01.11.2023 tarihli

3-Düzeltilen [madde/maddeler ]





: 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

#ilangovtr Basın no ILN01925068