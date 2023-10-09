İ L A N

DÖRTYOL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2023/46 Esas

Davacı, Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.ş ile Davalılar, M. Zeki ARTAR, Koç Turizm Ltd. Şti. arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Rücuen Tazminat) davası nedeniyle; Davalılardan Koç Turizm Ltd. Şti'nin yapılan araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresinin tespit edilemediği görülmekle duruşma günü olarak belirlenen 01.12.2023 tarih saat 10:05 ve dosya kapsamında alınan bilirkişi raporları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.İLGİLİ KURUM : KOÇ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

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