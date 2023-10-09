×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

DÖRTYOL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DÖRTYOL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 00:00

.

İ L A N
DÖRTYOL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Esas No : 2023/46 Esas

Davacı, Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.ş ile Davalılar, M. Zeki ARTAR, Koç Turizm Ltd. Şti. arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Rücuen Tazminat) davası nedeniyle; Davalılardan Koç Turizm Ltd. Şti'nin yapılan araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresinin tespit edilemediği görülmekle duruşma günü olarak belirlenen 01.12.2023 tarih saat 10:05 ve dosya kapsamında alınan bilirkişi raporları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.İLGİLİ KURUM : KOÇ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

#ilangovtr Basın no ILN01904457

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01904457#İlangovtr