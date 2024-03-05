DİŞ ÜNİTİ EL ALETİ (AERATÖR) ALIMI

a) İstekli firma, ihale tarihi itibariyle T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) veya UTS (Ürün Takip Sistemi) ne kayıtlı olmak zorundadır. İstekli, ürünün üreticisi ve/veya ithalatçısı ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya Ürün Takip Sistemi 'nde kayıtlı numarasını gösterir belgeyi, istekli bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya Ürün Takip Sisteminde ithalatçı veya üreticinin ürünlerine ait bayi olduklarını gösterir belgeyi sunacaktır.

b) İsteklilerin, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürünün, ihale tarihi itibari ile ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdırlar. (Birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numarasını ÜTS çıktılarının üzerinde belirteceklerdir.)

c) İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında olmayan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını vermeleri zorunludur.

ç) İstekliler, birim fiyat teklif cetvelinde veya ayrı bir listede teklif ettiği ürünün; Firma Tanımlayıcı numarasını, Bayi ise Bayi Tanımlayıcı numarasını ve Ürün Takip numarasını (ÜTS), birim fiyat cetvelindeki kalem numarasını belirterek sunacaktır.

d) Yerli malı teklif eden istekliler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda sunacaklar ve beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması talebine ilişkin bildirimden sonra Yerli Malı Belgelerini üzerinde hangi malzemeye ait olduğuna dair ihale sıra numarasını belirterek idareye sunacaklardır.

Yukarıda istenen belgeler/bilgiler yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırında beyan edilmesi zorunludur. Yeterlilik Belgesi tablosu uygunluk kontrolünden sonra idaremiz tarafından yapılan tebligata ilişkin belirlediği tarih ve saate kadar istekliler beyan edilen belgeleri İhale Komisyonuna sunacaktır. Beyan edilecek olan belgelerde Yeterlilik Bilgileri Tablosunda eksiklik olması durumunda isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.