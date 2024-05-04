CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKNİK UYGULAMALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÜVENLİK KAMERASI SATIN ALINACAKTIR

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI LOKASYONLARDAKİ CCTV OTOMASYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE KAMERA ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/530657

1-İdarenin a) Adı : TEKNİK UYGULAMALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI b) Adresi : Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi 34347 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2122369000 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI LOKASYONLARDAKİ CCTV OTOMASYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE KAMERA ALIMI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI LOKASYONLARDAKİ CCTV OTOMASYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE KAMERA ALIMI İŞİ - 250 Adet

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Dolmabahçe Sarayı ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasından itibaren işe başlanacak olup 20 takvim günü içerisinde tamamlanacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasından itibaren işe başlanacaktır



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.05.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kızlarağası Binası (Satınalma Birimi) - Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde Yetki Belgesi İstekliler teklif edecekleri tüm kameralar için kamera üreticisinin Türkiye ofisi tarafından istekli adına düzenlenmiş, bu ihaleye ve kurumumuza hitaben düzenlenmiş, satış ve satış sonrası teknik hizmetlerini kapsayan yetki belgesini teklif dosyasında sunacaktır. Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara, ihale dokümanı içerisinde yer alan teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilmiştir. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog Teklif edilen aktif cihazlara ait, teknik özelliklerini belirten kataloglarını ve yabancı dilde olan kataloglar için Türkçeye çevrilmiş katalog kopyalarını, yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış ve noter onaylı olarak ihale aşamasında teklif dosyalarına ekleyeceklerdir. Kataloglarda teklif edilen ürünlerden başka ürünler varsa Firma teklif ettiği ürünü işaretleyeceklerdir. Sunulan kamera katalogları için teknik şartnamedeki ilgili bende karşılık gelen bent numarası belirtilecektir. Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde Marka Model Listesi İstekliler, şartnameye bahse konu donanımlar ve yazılımlar için teklif ettikleri ürünlerin marka ve modelini açık bir şekilde belirtecekleri marka model listesini ihale aşamasında teklif dosyasında idareye sunacaklardır Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamera Güvenlik Sistemleri Kurulum ve Temini İle İlgili Özel veya Resmi Kurumlarda Kurulumu Tamamlanmış ve Çalışır Durumda Örnek Uygulamalar Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN02027109