CİZRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO:2022/643

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK DAVALI: ARZU OKTAY

Davacı tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinizde dava dilekçesi ve duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılmamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı 2022/641 esas, 2022/9 davaname numaralı yazısı ile; 68956036474 T.C. Kimlik numaralı Arzu OKTAY isimli şahıs Şırnak Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurarak Irak uyruklu Salih ABDI ile Irak'ta evlendiğini beyan etmesi üzerine, anılan Müdürlük tarafından 24.09.2019 tarihinde 2019/486 tescil no ile evlilik tescili yapıldığı, tescil edenin Memur Haci CANER, onaylayanın ise Nüfus Şefi Ömer EREN olduğu,24.09.2017 tarihinde Şırnak Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünde ‘KAYIP' başvurusu ile 2019/12215 kayıt numarası ile Arzu ABDI adına kimlik kartı düzenlendiği, bahse konu belgenin Memur Haci CANER tarafından düzenlendiği,24.09.2019 tarihinde Şırnak Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünce 2019/5988 kayıt numarası ile adres beyanı yapıldığı, adres beyan formunun Memur Haci CANER tarafından düzenlendiği, (Bu kişi ile birlikte 6 çocuğu Türk Vatandaşı olmuştur) bu kapsamda Mahkememizce İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin E.Ç. 62/1 sayılı disiplin raporunda belirtildiği üzere usulsüz tescil edildiği belirtilen şahsın nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ve verilecek kararın bir örneğin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmesi kamu adına talep ve dava edilmiştir.

Duruşma günü: 06/02/2024 günü saat: 11:24'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK'nın 139.maddesi uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceği ve işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE İÇERİSİNDE henüz sunmadığınız belgeleri mahkememize sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen 2 haftalık kesin süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ve yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Davaname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalı ARZU OKTAY'a ilanen tebliğ olunur.15/01/2024

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