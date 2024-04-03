ÇANAKKALE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

(Milli Emlak Müdürlüğünden)

Taşınmaz Satışları

S.No Dosya No Mah/Köyü Sokak/Mevkii Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Haz.His. (m²) Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedel TL Geç. Teminat TL İhale Tarihi Saati

1 17010105008 Musaköy H17D06B1 131 13 1.440,95 Tam Çalılık İmarsız 1.900.000,00 570.000,00 25.04.2024 10:00

2 17010105009 Musaköy H17D06B1 131 15 4.249,99 Tam Çalılık İmarsız 5.320.000,00 1.596.000,00 25.04.2024 10:30

3 17010105001 Musaköy H17D06A2 132 374 6.696,07 Tam Tarla İmarsız 8.710.000,00 2.613.000,00 25.04.2024 11:00

4 17010105002 Musaköy H17D06A2 132 375 5.896,04 Tam Tarla İmarsız 7.770.000,00 2.331.000,00 25.04.2024 11:30

5 17010104464 Saraycık Köyü Hıdıreli 113 46 19.164,98 Tam Tarla İmarsız 6.708.000,00 670.800,00 25.04.2024 14:00

6 17010102200 Serçiler Köy civarı 22-b,23-a 109 46 3.347,46 Tam Ham Toprak İmarsız 700.000,00 210.000,00 25.04.2024 14:30

7 17010102202 Serçiler Köy civarı 23-A 109 116 1.580,63 Tam Ham Toprak İmarsız 320.000,00 96.000,00 25.04.2024 15:00

8 17010102193 Serçiler Kıran 23-A 101 47 5.190,57 Tam Tarla İmarsız 1.000.000,00 300.000,00 25.04.2024 15:30

9 17010102211 Serçiler Dutalan 22-A 110 6 4.249,31 Tam Ham Toprak İmarsız 670.000,00 201.000,00 25.04.2024 16:00

10 17010102201 Serçiler Köy civarı 23-A 109 103 3.653,98 Tam Ham Toprak İmarsız 760.000,00 228.000,00 25.04.2024 16:30

Yukarıdaki taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Cevatpaşa Mahallesi Piri Reis Caddesi, No:81 Merkez/Çanakkale adresindeki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet binası 2. katında, Toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

2- Taşınmaz satışlarından KDV alınmayacaktır.

3- 17010104464 (Sıra No:5) dosya numaralı taşınmaz satışı hariç olmak üzere, Taşınmazların satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.

4- 17010104464 dosya numaralı ve 5.sıradaki taşınmaz satışında 4706 sayılı kanun kapsamında peşin ödeme indirimi ve taksitlendirme yapılmayacak olup, ihale bedeli peşin tahsil edilecektir.

5- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde oluşan satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından, üzerine ihale kalandan;

5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),

5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),

10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

6- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi) ihale komisyonuna vermeleri,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını belirtir Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu ihale komisyonuna vermeleri, (Geçici teminatın bankaya yatırılması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü hesabına aktarılması ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Muhasebe İşlem Fişinin ihale komisyonuna verilmesi gereklidir.)

d) İşin gereğine göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri veya Milli Emlak Şefliklerince tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale komisyonuna vermeleri,şarttır.

7- Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

9- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- İhale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr - https://canakkale.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.