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ÇANAKKALE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (Milli Emlak Müdürlüğünden)

ÇANAKKALE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (Milli Emlak Müdürlüğünden)
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 00:00

 

ÇANAKKALE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Milli Emlak Müdürlüğünden)
Taşınmaz Satışları
S.No Dosya NoMah/KöyüSokak/MevkiiPaftaAdaParselYüzölçümü (m²) Haz.His. (m²)Cinsiİmar DurumuTahmini Bedel TLGeç. Teminat TLİhale TarihiSaati
117010105008Musaköy H17D06B1131131.440,95TamÇalılıkİmarsız 1.900.000,00570.000,0025.04.202410:00
217010105009Musaköy H17D06B1131154.249,99TamÇalılıkİmarsız 5.320.000,001.596.000,0025.04.202410:30
317010105001Musaköy H17D06A21323746.696,07TamTarlaİmarsız 8.710.000,002.613.000,0025.04.202411:00
417010105002Musaköy H17D06A21323755.896,04TamTarlaİmarsız 7.770.000,002.331.000,0025.04.202411:30
517010104464Saraycık KöyüHıdıreli 1134619.164,98TamTarlaİmarsız 6.708.000,00670.800,0025.04.202414:00
617010102200SerçilerKöy civarı22-b,23-a109463.347,46TamHam Toprakİmarsız 700.000,00210.000,0025.04.202414:30
717010102202SerçilerKöy civarı23-A1091161.580,63TamHam Toprakİmarsız 320.000,0096.000,0025.04.202415:00
817010102193SerçilerKıran 23-A101475.190,57TamTarlaİmarsız 1.000.000,00300.000,0025.04.202415:30
917010102211SerçilerDutalan 22-A11064.249,31TamHam Toprakİmarsız 670.000,00201.000,0025.04.202416:00
1017010102201SerçilerKöy civarı23-A1091033.653,98TamHam Toprakİmarsız 760.000,00228.000,0025.04.202416:30
          Yukarıdaki taşınmazların satış ihalesi  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile  Cevatpaşa Mahallesi Piri Reis Caddesi, No:81 Merkez/Çanakkale adresindeki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet binası 2. katında, Toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
          1-  İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
          2-  Taşınmaz satışlarından  KDV alınmayacaktır. 
          3- 17010104464 (Sıra No:5) dosya numaralı taşınmaz satışı hariç olmak üzere,  Taşınmazların satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.
          4- 17010104464 dosya numaralı ve 5.sıradaki taşınmaz satışında 4706 sayılı kanun kapsamında peşin ödeme indirimi ve taksitlendirme yapılmayacak olup, ihale bedeli peşin tahsil edilecektir.
          5-  Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde oluşan satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından, üzerine ihale kalandan;
               5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),
               5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),
               10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
          6-  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; 
               a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi) ihale komisyonuna vermeleri,
               b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
               c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını belirtir Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
               ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu ihale komisyonuna vermeleri, (Geçici teminatın bankaya yatırılması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü hesabına aktarılması ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Muhasebe İşlem Fişinin ihale komisyonuna verilmesi gereklidir.)
               d) İşin gereğine göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri veya Milli Emlak Şefliklerince tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
               e)  Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale komisyonuna vermeleri,şarttır. 
 7-  Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 
  8-  Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
         9- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
        10- İhale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr - https://canakkale.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.
    İlan olunur.              

#ilangovtr Basın no ILN02012315

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#ILN02012315#İlangovtr