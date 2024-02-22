BÜYÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ManalABEDOveYamenALNAJJARarasındamahkememizdegörülenvelayetindüzenlenmesi davasında, Büyükçekmece6.Aile Mahkemesinin 2023/1739 esas2023/2047 sayılı kararın davalı Yamen ALNAJJAR'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

172.....750 T.C. Kimlik numaralı IBRAHIM ALNAJJAR ile 172.....824 T.C kimlik numaralı VAFAA ALNAJJAR'ın velayetinin anneleri 172.....696 T.C. Kimlik numaralı MANAL ABEDO'a verilmesine,

Çocuklar ile babaları YAMEN ALNAJJAR arasında baba arasında her ayın 1. ve 3. haftası Cumartesi günü saat 10.00 ile Pazar günü saat 18.00 arasında, dini bayramların 2. günü saat 10.00 ile 3. günü 18.00 arasında,okulların yarıyıl tatilinin ilk pazartesi günü saat 10:00'dan takip eden pazar akşamı saat 18:00 arasında, okulların yaz tatili döneminde her yılın Temmuz ayının 1. günü saat 10.00'dan 20. günü saat 18.00 arasında,babalar/gününü içeren hafta sonu cumartesi günü saat 10:00'dan pazar akşamı saat 18:00 arasında baba ile kalmak üzere kişisel ilişki kurulmasına,



7201 sayılı TebligatKanununun28-29 . maddesi uyarınca işbu ilantarihinden itibaren7günsonra ilanentebliğyapılmış sayılacağından 7 günün bitiminden sonra davalı YAMENALNAJJAR'ın iki hafta içerisinde İstinaf Kanun yoluna başvurma hakkının olduğu, belirlenen süre içerisinde davalının istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde verilen kararın kesinleşeceği davalı YAMEN ALNAJJAR'a ilanen tebliğ olunur. 19/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN01988956