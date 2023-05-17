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BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 00:00

ESAS NO : 2020/128 EsasKARAR NO : 2022/1126

Davacı DOĞAN BAHÇECİ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce verilen 25/11/2022 tarih 2020/128 Esas-2022/1126 sayılı karar ile "1-Davanın kabulüne, İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Köyü, 515 ada 1 parseldeki, C1 Blok, 3. Kat, 19 nolu bölüm niteliğindeki taşınmazdaki ortaklığın üzerindeki takyidatlarla birlikte umumi açık suretle satış sureti ile giderilmesine" karar verildiği, Mahkememiz kararı davalı Salim Yılmaz Kılıç tarafından istinaf edilmiş olup, işbu ilan davalı Yusuf Yavuz Kılıç'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/04/2023

#ilangovtr Basın no ILN01830167

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