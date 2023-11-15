BOLU ÖZEL İDARESİ TURİZM MADENCİLİK, İNŞAAT, ORMAN ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş.

TAŞINMAZ SATIŞ İŞİNE AİT

İHALE İLANI

1. Mülkiyeti Bolu Özel İdaresi Turizm Madencilik, İnşaat, Orman Ürün. San. Ve Tic. A.Ş. ye ait Düzce İli Akçakoca İlçesinde aşağıdaki listede belirtilen taşınmaz; Kapalı Teklif Usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.

İL/İLÇE/MAH

ADA PARSEL

ALAN

(m2)

HİSSE CİNSİ TOPLAM MUHAMMEN BEDEL (KDV Hariç)

(TL) GEÇİCİ TEMİNAT

(TL) İHALE GÜN

VE SAATİ Düzce/Akçakoca/

Hacıyusuflar 318 11 3.008 m2 TAM ARSA 24.000.000,00 TL (KDV Hariç)

(Yirmidörtmilyonlira)

720.000,00 TL

(Yediyüzyirmibinlira)

28/11/2023- 15:00

Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı, ihale usulü belirtilen Bolu Özel İdaresi Turizm Madencilik, İnşaat, Orman Ürün. San. Ve Tic. A.Ş. ‘ye ait taşınmaz Bolu İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda ihale ile satılacaktır. İhale 28/11/2023 Salı günü saat 15:00’ te Kültür Mah. Şehitler Cad. Bolu İl Özel İdare Ek Bina Sitesi No:47/1 Bolu İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Bolu Özel İdaresi Turizm Madencilik, İnşaat, Orman Ürün. San. Ve Tic. A.Ş.’ den görülebilir, istekliler 1.000,00(bin)TL banka dekontu ibrazı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. stekliler Geçici teminat bedelini en geç ihale günü ihale saatine kadar Bolu Özel İdaresi Turizm Madencilik, İnşaat, Orman Ürün. San. Ve Tic. A.Ş. nin Bolu Vakıfbank Şubesi TR68 0001 5001 5800 7260 8120 80 nolu hesabına yatırmaları gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını ihaleden sonra geri alabilirler. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A-Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar:



a. İç zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır. (Şartname ekinde örneği mevcuttur.)



b. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgâh belgesi,

c. Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden) Vekâleten İştirak Ediyorsa İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekâletname Ve Vekilin İmza Beyannamesi,

d. Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından belge,

e. İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

f. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,

g. Tebligat için adres beyan belgesi,

h. İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Özel İdaresi Turizm Madencilik, İnşaat, Orman Ürün. San. Ve Tic. A.Ş. nin Bolu Vakıfbank Şubesi TR68 0001 5001 5800 7260 8120 80 nolu hesabına yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,(en az 60 (altmış) gün süreli)

ı. 1.000,00(bin)TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,

i. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname,

j. Taşınmaz mal satış şartnamesi, (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır)



B-Dış Zarfın Sunulması:

a. Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi ihaleye katılmak istediklerini belirtecektir. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.

b. İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını Kapalı Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü ihale saatine kadar Bolu Özel İdaresi Turizm Madencilik, İnşaat, Orman Ürün. San. Ve Tic. A.Ş. vermek zorundadırlar.

Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon (TRT) saat ayarı esastır.

7. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan Olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01928854

