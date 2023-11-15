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BOLU ÖZEL İDARESİ TURİZM MADENCİLİK, İNŞAAT, ORMAN ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş.
TAŞINMAZ SATIŞ İŞİNE AİT
İHALE İLANI
1. Mülkiyeti Bolu Özel İdaresi Turizm Madencilik, İnşaat, Orman Ürün. San. Ve Tic. A.Ş. ye ait Düzce İli Akçakoca İlçesinde aşağıdaki listede belirtilen taşınmaz; Kapalı Teklif Usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.
|İL/İLÇE/MAH
|ADA
|PARSEL
ALAN
(m2)
|HİSSE
|CİNSİ
|TOPLAM MUHAMMEN BEDEL (KDV Hariç)
(TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
|İHALE GÜN
VE SAATİ
|Düzce/Akçakoca/
Hacıyusuflar
|318
|11
|3.008 m2
|TAM
|ARSA
|24.000.000,00 TL (KDV Hariç)
(Yirmidörtmilyonlira)
720.000,00 TL
(Yediyüzyirmibinlira)
|28/11/2023- 15:00
A-Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar:
a. İç zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır. (Şartname ekinde örneği mevcuttur.)
b. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgâh belgesi,
c. Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden) Vekâleten İştirak Ediyorsa İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekâletname Ve Vekilin İmza Beyannamesi,
d. Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından belge,
e. İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
f. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
g. Tebligat için adres beyan belgesi,
h. İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Özel İdaresi Turizm Madencilik, İnşaat, Orman Ürün. San. Ve Tic. A.Ş. nin Bolu Vakıfbank Şubesi TR68 0001 5001 5800 7260 8120 80 nolu hesabına yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,(en az 60 (altmış) gün süreli)
ı. 1.000,00(bin)TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,
i. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname,
j. Taşınmaz mal satış şartnamesi, (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır)
B-Dış Zarfın Sunulması:
a. Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi ihaleye katılmak istediklerini belirtecektir. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.
b. İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını Kapalı Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü ihale saatine kadar Bolu Özel İdaresi Turizm Madencilik, İnşaat, Orman Ürün. San. Ve Tic. A.Ş. vermek zorundadırlar.
Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon (TRT) saat ayarı esastır.
7. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
İlan Olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01928854