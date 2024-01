BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A. Değerlendirme teklif fiyatı ile kalite ve teknik değer nitelik olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. İhaleye katılmak için gerekli belgeler, yeterlik kriterleri, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi ve aritmetik hata kontrolü sonucunda geçerli tekliflerin içindeki en düşük teklif fiyatı (TFmin) sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: İhaleye katılmak için gerekli belgeler, yeterlik kriterleri, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi ve aritmetik hata kontrolü sonucunda geçerli en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı,

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (50) Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıda gösterilmiştir.



A.2.1 SIRA NO / POZ NO / İŞ KALEMİ ADI / KALİTE VE TEKNİK DEĞER PUANI



311- ÖZEL ELK.-2 / AYDINLATMA DİREĞİ (ARMATÜR DAHİL, 6+8 METRE BOYUNDA ÖZEL TASARIM, ALÜMİNYUM DÖKÜM ALT KAİDELİ) KARKAS MOTİF DAHİL / 3 PUAN

312- ÖZEL İNŞ – 18 / ANTİK BORDÜR KAPLAMA (BAHÇE BORDÜRÜ KUMLAMALI YÜZEY 20X50X12) / 3 PUAN 318- ÖZEL İNŞ.-14 / HER TÜRLÜ AHŞAP OTURAK TEMİNİ VE YERİNE KOYULMASI (NAKLİYELER DAHİLDİR) / 3 PUAN

319- ÖZEL İNŞ.-17 / ANTİK TAŞ KAPLAMA (8 CM ANTİK - OTANTİK KUMLAMA YÜZEY TAŞ KAPLAMA) / 7 PUAN 320- ÖZEL İNŞ.-2 / MASA VE SANDALYE TAKIMI (DÜĞÜN SALONU 200CM ÇAPINDA 1.8 CM DAİRESEL LAMİNE KAPLAMALI MASA VE SANDALYELERİ) / 3 PUAN

322- ÖZEL İNŞ.-4 / TAMBURLU TAŞ (GRANİT+BAZALT) 15X30X6 CM / 3 PUAN

326- ÖZEL İNŞ.-9 / 30*60*8 EBATLARINDA DÜZ KESİM KUMLAMALI KAYMAZ GRANİT TAŞI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL) / 3 PUAN

327- ÖZEL İNŞ-15 / DÖKME KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA YAPILMASI / 7 PUAN

329- ÖZEL İNŞ-19 / PROJESİNE GÖRE PREFABRİK YAPI YAPILMASI (H:2.5 METRE) ELEKTRİK MEKANİK TESİSAT DAHİL (NAKLİYE MONTAJ TAŞIMA BOŞALTMA TÜM GENEL GİDERLER DAHİL) / 3 PUAN

330- ÖZEL İNŞ-20 / 26 MM SENTETİK ÇİM (HALI, KUVARS KUMU DAHİL) / 7 PUAN

331- ÖZEL İNŞ-21 / TEL ÇİT YAPILMASI 40X40X3,5 MM PVC KAPLI KAFES TEL YAPILMASI / 3 PUAN

332- ÖZEL İNŞ-22 / KLİPSLİ SİSTEM MEKANİK PORSELEN KARO İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (6CM TAŞYÜNÜ ISI YALITIMLU VE BUHAR DENGELEYİCİ ÖRTÜLÜ / 5 PUAN



TOPLAM 50 PUAN



Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puan, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder." Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

Not: Fiyat dışı unsurların yaklaşık maliyetteki alt ve üst sınır değerleri ihaleden sonra EKAP üzerinden isteklilere tebliğ edilecektir. Puanların eşit olması halinde teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir.