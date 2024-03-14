×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

BESNİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN OLUNUR

BESNİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN OLUNUR
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 00:00

 

BESNİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN OLUNUR

DOSYA NO: 2022/922 ESAS

"Gaipliği istenilen Adıyaman İli Besni İlçesi Akkuyu Köyü/Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hüseyin ve Fatma'dan olma 01/12/1972 doğum tarihli Sinan İLHAN'dan 2000 yılından beri haber alınamadığından, gaipliği istenilen kişi hakkında bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde bizzat gelerek veya posta yoluyla mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri, ilandan sonuç alınamadığı takdirde kişinin gaipliğine karar verileceği ve ölüme bağlı hakların gaibin ölümü ispatlanmış gibi aynen kullanılacağı hususu ilan ve ihtar olunur."

#ilangovtr Basın no ILN02002201

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN02002201#İlangovtr