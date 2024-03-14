BESNİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN OLUNUR

DOSYA NO: 2022/922 ESAS



"Gaipliği istenilen Adıyaman İli Besni İlçesi Akkuyu Köyü/Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hüseyin ve Fatma'dan olma 01/12/1972 doğum tarihli Sinan İLHAN'dan 2000 yılından beri haber alınamadığından, gaipliği istenilen kişi hakkında bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde bizzat gelerek veya posta yoluyla mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri, ilandan sonuç alınamadığı takdirde kişinin gaipliğine karar verileceği ve ölüme bağlı hakların gaibin ölümü ispatlanmış gibi aynen kullanılacağı hususu ilan ve ihtar olunur."

#ilangovtr Basın no ILN02002201