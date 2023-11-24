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BATMAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENİLAN

BATMAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENİLAN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 00:00

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BATMAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENİLAN

ESAS NO : 2021/201KARAR NO : 2022/110 TEBLİGAT YAPILAMAYAN DAVALI BASRİ TUNÇ( Kooperatif Mh. Nihat Aykut Cd. No:108/3 Merkez /SİİRT)
Mahkememizin 2021/201 esas sayılı dosyasında tüm arama ve araştırmalara rağmen davalı Basri TUNÇ'un adres bilgileri tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliği yapılamamıştır. Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar BASRİ TUNÇ, DAVUT TEMEL, MELEK AKKUŞ, ÖMER TEMEL, TAHİR TEMEL, ZEYNEP TUNÇ arasında mahkememizde Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmış olup; işbu ilan metninin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur. 09/01/2023

 

#ilangovtr Basın no ILN01937766

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#ILN01937766#İlangovtr