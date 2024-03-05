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BANDROL İDARİ PARA CEZASI İHBARNAMESİ

BANDROL İDARİ PARA CEZASI İHBARNAMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 00:00

 

BANDROL İDARİ PARA CEZASI İHBARNAMESİ
TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU
MUHASEBE VE FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜKELLEFİN
Adı Soyadı (Unvanı):Global Center Dış Tic. Ltd. Şti.
Adresi:Oruç Reis Mah. Tekstilkent Tic. Merkezi G1 Blok No: 10 AB/1006 Esenler/İSTANBUL
Vergi Kimlik No::3960698680
BANDROL ÜCRETİ İHBARNAMESİNİN
DönemiTürüMiktarı (TL)Vadesi
2016-2017 YılıBandrol İdari Para Cezası269.216,061  AY
 TOPLAM269.216,06 
İtiraz Süresi:İhbarnamenin tebliğ tarihinden  itibaren 60 gündür.
İtiraz Mercii:ANKARA İdare Mahkemeleridir.
İHBARNAME  EKLERİNİN  (DAYANAĞININ)
TürüTarihi Numarası
İnceleme Raporu17.01.2023MDENR-2023-18313/01
Bu ihbarnameye ilişkin olarak Takip Servisinin (0312) 463 26 11 numaralı telefonundan bilgi alınabilir. 
Ödeme yapılabilecek banka hesap numaraları aşağıdadır.
Vakıfbank TRT Bürosu BANDROL CEZA HESABI İBAN No: TR15 0001 5001 5800 7303 6436 75 

#ilangovtr Basın no ILN01996476

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#Basın No ILN01996476#İlangovtr