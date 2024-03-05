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BANDROL İDARİ PARA CEZASI İHBARNAMESİ
|TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU
|MUHASEBE VE FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
|MÜKELLEFİN
|Adı Soyadı (Unvanı)
|:
|Global Center Dış Tic. Ltd. Şti.
|Adresi
|:
|Oruç Reis Mah. Tekstilkent Tic. Merkezi G1 Blok No: 10 AB/1006 Esenler/İSTANBUL
|Vergi Kimlik No:
|:
|3960698680
|BANDROL ÜCRETİ İHBARNAMESİNİN
|Dönemi
|Türü
|Miktarı (TL)
|Vadesi
|2016-2017 Yılı
|Bandrol İdari Para Cezası
|269.216,06
|1 AY
|TOPLAM
|269.216,06
|İtiraz Süresi
|:
|İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 60 gündür.
|İtiraz Mercii
|:
|ANKARA İdare Mahkemeleridir.
|İHBARNAME EKLERİNİN (DAYANAĞININ)
|Türü
|Tarihi
|Numarası
|İnceleme Raporu
|17.01.2023
|MDENR-2023-18313/01
|Bu ihbarnameye ilişkin olarak Takip Servisinin (0312) 463 26 11 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.
|Ödeme yapılabilecek banka hesap numaraları aşağıdadır.
|Vakıfbank TRT Bürosu BANDROL CEZA HESABI İBAN No: TR15 0001 5001 5800 7303 6436 75
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