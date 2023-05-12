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BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI)

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI)
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 00:00

Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 1364 ada 7 no.lu 8.73 m2 alanlı baca yeri vasıflı parselin 34.920,00-TL ve 600 Evler Mahallesi 1364 ada, 5 no.lu 560,89 m2 alanlı arsa vasıflı parselin  üzerindeki M:73.79 m2 kısmında TEK Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı ve 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulamalı İmar Planına göre yol alanında kalan kısmını bedelsiz terk etmek şerhi ile 2.243.560,00-TL muhammen bedel üzerinden , Meclis ve Encümen kararına istinaden blok olarak toplam 2.278.480,00-TL muhammen satış bedeliyle ,26.04.2023 tarih ve 412 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile satılacaktır.


          Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 68.354,40-TL dir.    
Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.  
          Taşınmazın ilk ihalesi 24/05/2023 Çarşamba günü saat 14.00’da belediye encümen salonunda şartnamesi gereği yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 31/05/2023 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir. 
          Taliplilerin;
Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.
İlan olunur.                                       



                                              
                                                                                                         Ozan ONUR  
                                                                                        Belediye Başkanı a.
                                                                                    Belediye Başkan Yardımcısı


 #ilangovtr Basın no ILN01825647

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#Basın No ILN01825647#İlangovtr