BALIKESİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Balıkesir İli Manyas İlçesi Darıca Mahallesindeki 875 parselin yüzölçümü 12962.00 m² iken yüzölçümünün 14916.08 m² olarak, 874 parselin yüzölçümü 15750.00 m² iken yüzölçümünün 13743.88 m² olarak, yüzölçüm hesap cetvelinde planimetrik hesap yapılırken alan hesabında hata yapıldığı görülmüştür. Bu hatadan dolayı yüzölçüm değiştiğinden 3402 sayılı Kadastro Kanunun 41 nci maddesi uyarınca düzeltilmesine karar verilmiştir. Bu hususta yapılacak tebligatlardan Darıca Mahallesi 875 ve 874 nolu parsel maliklerinden Abdullah oğlu Halil İbrahim KURNAZOĞLU 13531714094 TC. Kimlik Numaraları Gönen Nüfus Müdürlüğü MERNİS kayıtlarında yer alan adres bilgilerinden söz konusu kişiye ulaşılamadığı belirtildiğinden ve bu nedenlerle tebligat yapılamadığından;

Yapılan düzeltmeye karşı ilan tarihinden itibaren 30(otuz) günlük süresi içerisinde ilgililerinden Abdullah oğlu Ahmet KURNAZOĞLU, Abdullah oğlu Ali Haydar KURNAZOĞLU, Mehmet kızı Mürvet KURNAZOĞLU, Ali İsmet oğlu Okan KURNAZOĞLU, Ali İsmet kızı Cemile KURNAZOĞLU ve Osman oğlu Hüseyin TEKİN’in Gönen Sulh Hukuk Mahkemesine, “Düzeltmenin Kaldırılması” için dava açma hakkının bulunduğu, dava açılmadığı takdirde ise DÜZELTME kararının kesinleşeceği hususu İlanen Tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01975880