AVCILAR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM  MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU

Sayın Turgut KURTUL, Sayın Yasin Onur KURTUL, Sayın Sinan KURTUL,

Sayın Kerim Hasan KURTUL, Sayın Selma ÖZKÜTÜKÇÜ, Sayın HakanKURTUL, Sayın Tuna KURTUL



İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Denizköşkler Mah., Ataman Sk.,22 pafta 3981 parsel sayılı taşınmazdaki Turgut KURTUL, Yasin Onur KURTUL, Sinan KURTUL, Kerim Hasan KURTUL, Selma ÖZKÜTÜKÇÜ, Hakan KURTUL, Tuna KURTUL’un arsa payının satış işleminin gerçekleştirileceği yönündeki bildirimin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde güncel bir adres bulunmaması ve bulunan adreslerde de ikamet etmemeleri sebebiyle Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan başvuru neticesinde parselde yer alan binanın risk tespit raporu incelenmiş ve onaylanmıştır. 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğin 15. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca gerekli işlemlerin yapıldığı görülmüş olup, arsa payınızın üçte iki çoğunluk ile alınan karara katılmayan kısımda kaldığı kabul edilerek söz konusu arsa payının satış işlemi 31.05.2023 tarihinde saat 10:30 ‘da; Ambarlı Mahallesi, Naim Süleymanoğlu Sokak,No:10 Belediye Binasının (eksi iki) -2. Katında bulunan Avcılar Belediyesi Meclis Salonunda yapılacağından ihale esnasında yukarıda belirtilen tarih ve saatte izleyici olarak bulunulması hususunda,



İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.



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