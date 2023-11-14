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ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 00:00

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ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MÜDÜRLÜK/BİRİMEmlak ve İstimlak Müdürlüğü
İLGİLİ ADRESBarbaros Mahallesi, Şebboy Sokak,No: 4
İLGİLİ TELEFON0 (216) 570 50 00 / 1442
İHALENİN YAPILACAĞI YERAtaşehir Belediye Başkanlığı 7. Kat Encümen Salonu
İHALE TÜRÜKiralama
İHALE USULÜ2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü
HİZMETİN YAPILACAĞI YERAtatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı, No:28/1, 1894 ada, 1 parsel yanı park alanında bulunan 45,60m2’lik büfe.
HİZMETİN NİTELİĞİBüfe
İHALE KAYIT NO2023/671


İLAN METNİ


 

1- İHALE BİLGİLERİ
a) İl/İlçeİSTANBUL / Ataşehir
b) MahallesiAtatürk
c) CinsiBüfe
2- Aylık Muhammen
  Kira Bedeli		22.500,00-TL + KDV
3- Süresi10 Yıl
4- Geçici Teminat81.000,00-TL
5- Dosya (Şartname Bedeli)1.000,00-TL
66-İhale Tarihi ve Saati28.11.2023 Saat: 11.00

                                                                                              

A ) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;
 

  1. Nüfus Kayıt Örneği (Vekâleten Katılımda Vekilin Nüfus Kayıt Örneği)
  2. İkametgâh Belgesi.
  3. Noterden Onaylı İmza Beyannamesi.
  4. Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin Vekâletnameleri ile Vekâleten katılanın Noter Onaylı İmza Beyannamesi.
  5. Tahmin edilen bedelin % 3 kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuz veya 2886 Sayılı Yasanın 26. Maddesinde belirtilen teminatlar en az 60 gün süreli olarak kabul edilecek değerlerdir.
  6. Şartname alındısına ilişkin makbuz (Şartname Bedeli 1.000,00-TL)’dir. Şartnameler ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. İhale günü şartname satışı yapılmayacaktır.
  7. Ataşehir Belediyesinden İhale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.
  8. İhalelerde Yasaklılık Beyan Formu (Şartname ekinde yer almaktadır.)
  9. Yer Görme Formu (Şartname ekinde yer almaktadır. İhaleye konu yer ihale tarihinden 2 iş günü öncesine kadar görülebilir. İhaleye 2 iş günü kala yer görme talep edilemez. Bu tarihten sonra yer gösterme yapılmayacaktır.)


 B) İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde;
 

  1. Vergi Levhası
  2. Siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihale süresi içerisinde (İhale kararının alındığı tarih ile ihalenin yapıldığı tarih aralığı) alınmış Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi.

3-Başvuru yapan şahsın Tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin yetki belgesi ile imza beyannamesi.
4- Noterden onaylı imza sirküleri.
5- Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı Vekâletnameleri ile Vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri.
6-Tahmin edilen ihale bedelinin % 3’ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuz veya 2886 Sayılı Yasanın 26. Maddesinde belirtilen teminatlar en az 60 gün süreli olarak kabul edilecek değerlerdir.
7-Ataşehir Belediyesinden İhale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.
    8- Şartname alındısına ilişkin makbuz (Şartname Bedeli 1.000,00-TL’dir.) Şartnameler ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. İhale günü şartname satışı yapılmayacaktır.
   9-İhalelerde Yasaklılık Beyan Formu (Şartname ekinde yer almaktadır.)
   10-Yer Görme Formu (Şartname ekinde yer almaktadır. İhaleye konu yer ihale tarihinden 2 iş günü öncesine kadar görülebilir. İhaleye 2 iş günü kala yer görme talep edilemez. Bu tarihten sonra yer gösterme yapılmayacaktır.)
   İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğunun noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

  • Teklifler İhale tarih ve saatinde Ataşehir Belediye Başkanlığı Binası 7. Katta bulunan Belediye Encümen Salonunda Belediye Encümenine verilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilecektir.
  • Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına (Belediye Encümeni) ulaşması şarttır. Ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacak, bu durum sebebi ile de istekli herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN01927598

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#Basın No ILN01927598#İlangovtr