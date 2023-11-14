Güncelleme Tarihi:
ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|MÜDÜRLÜK/BİRİM
|Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
|İLGİLİ ADRES
|Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak,No: 4
|İLGİLİ TELEFON
|0 (216) 570 50 00 / 1442
|İHALENİN YAPILACAĞI YER
|Ataşehir Belediye Başkanlığı 7. Kat Encümen Salonu
|İHALE TÜRÜ
|Kiralama
|İHALE USULÜ
|2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü
|HİZMETİN YAPILACAĞI YER
|Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı, No:28/1, 1894 ada, 1 parsel yanı park alanında bulunan 45,60m2’lik büfe.
|HİZMETİN NİTELİĞİ
|Büfe
|İHALE KAYIT NO
|2023/671
İLAN METNİ
|1- İHALE BİLGİLERİ
|a) İl/İlçe
|İSTANBUL / Ataşehir
|b) Mahallesi
|Atatürk
|c) Cinsi
|Büfe
|2- Aylık Muhammen
Kira Bedeli
|22.500,00-TL + KDV
|3- Süresi
|10 Yıl
|4- Geçici Teminat
|81.000,00-TL
|5- Dosya (Şartname Bedeli)
|1.000,00-TL
|66-İhale Tarihi ve Saati
|28.11.2023 Saat: 11.00
A ) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;
B) İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde;
3-Başvuru yapan şahsın Tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin yetki belgesi ile imza beyannamesi.
4- Noterden onaylı imza sirküleri.
5- Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı Vekâletnameleri ile Vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri.
6-Tahmin edilen ihale bedelinin % 3’ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuz veya 2886 Sayılı Yasanın 26. Maddesinde belirtilen teminatlar en az 60 gün süreli olarak kabul edilecek değerlerdir.
7-Ataşehir Belediyesinden İhale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.
8- Şartname alındısına ilişkin makbuz (Şartname Bedeli 1.000,00-TL’dir.) Şartnameler ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. İhale günü şartname satışı yapılmayacaktır.
9-İhalelerde Yasaklılık Beyan Formu (Şartname ekinde yer almaktadır.)
10-Yer Görme Formu (Şartname ekinde yer almaktadır. İhaleye konu yer ihale tarihinden 2 iş günü öncesine kadar görülebilir. İhaleye 2 iş günü kala yer görme talep edilemez. Bu tarihten sonra yer gösterme yapılmayacaktır.)
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğunun noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın no ILN01927598