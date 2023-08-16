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ANTALYA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/132 Esas

Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalılar Erdoğan Osman GÖÇENER ve diğer davalılar aleyhine açılan tapu kaydının iptali davasında;

Mahkememizce dava konusuAntalya ili, Konyaaltı ilçesi, Arapsuyu Mahallesi, 6411 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın 1.356,59 m2'lik kısmı ile Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Arapsuyu Mahallesi, 6424 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 705,10 m2'lik kısmı ile Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Arapsuyu Mahallesi, 6433 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın 1.218,78 m2'lik taşınmazlar başında yapılan keşif neticesinde teknik bilirkişiler tarafından düzenlenen raporda "Dava konusu taşınmazlar üzerinde davalı idareler tarafından yapılmış açık su kanalı şeklinde tesis, yapı çalışması görülmüş olup dava dosyası içinde bulunan Memleket Haritası ve Hava Fotoğraflarından; 1956 yılından keşif gününe kadar taşınmazların kuzeydoğusunda bulunan dere yatağı 1962-1971 yılları arasında yatak değiştirmiş ve taşınmazların üzerinden doğal halinde 1971 yılından itibaren doğal dere yatağı şeklinde aktığını, 2013 yılına kadar da Google Uydu Fotoğraflarından doğal dere yatağı olduğunu, 2013 yılından günümüze kadar ilgili idarelerce ıslah edilmiş halindeki açık kanal şeklinde akışını sürdürüldüğü" belirtilmiştir.

İş bu 15/05/2023 tarihli bilirkişi raporuna adresleri tespit edilemediğinden haklarında ilanen tebligat yapılanErdoğan Osman GÖÇENER, Gürbüz ERTUŞ, Hatice Gönül CANER, Mehmet Mashar KARADEMİR ve Mehmet Tacettin ÖZGENER (varsa mirasçı veya hak sahipleri) tarafından HMK 281. maddesi gereğince, iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacakları hususu ilanen tebliğ olunur. 07/08/2023

#ilangovtr Basın no ILN01876901