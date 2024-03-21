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Ankara 74 . Asliye Ceza Mahkemesinden ;
Esas No : 2022/708
Karar No : 2024/36
Sanık :Sevilay ÖRS, Ejder ve Esen kızı , 1993 doğumlu,
Suç : Hırsızlık, Mala Zarar Verme , Konut Dokunulmazlığını İhlal
Suç Yeri : Ankara
Suç Tarihi :30/09/2021
Kanun Maddesi : TCK nun 151/1, 142/2 h. 1, 116/1 maddeleri
Verilen Ceza :4 Yıl 2 Ay Hapis , 10 Ay Hapisve 3 Ay 10 Gün Hapis
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede ve internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstinaf Yasa Yoluna başvurarak itiraz edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02006111