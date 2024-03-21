Ankara 74 . Asliye Ceza Mahkemesinden ;



Esas No : 2022/708

Karar No : 2024/36

Sanık :Sevilay ÖRS, Ejder ve Esen kızı , 1993 doğumlu,

Suç : Hırsızlık, Mala Zarar Verme , Konut Dokunulmazlığını İhlal

Suç Yeri : Ankara

Suç Tarihi :30/09/2021

Kanun Maddesi : TCK nun 151/1, 142/2 h. 1, 116/1 maddeleri

Verilen Ceza :4 Yıl 2 Ay Hapis , 10 Ay Hapisve 3 Ay 10 Gün Hapis

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede ve internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstinaf Yasa Yoluna başvurarak itiraz edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02006111