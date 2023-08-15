ANKARA 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/94 Esas

KARAR NO : 2023/92

DAVALILAR: 1- ANTİS YAPI TİC.LTD.ŞTİ- General Şükrü Kanatlı Mah. General Şükrü Kanatlı Cad. Bayramoğlu Kapı 23A Antakya/Hatay

2- HÜSEYİN YALÇIN COŞKUN- Sümerler Mah. 1682 Sok. 1/14 Defne/Hatay

Davacı RÖNESANS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılan Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce kayıtlı adresinize gerekçeli karar ekli tebligat çıkarılmış olup, adresinizden deprem dolayısı ile ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığından, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"06/03/2023 TARİHLİ GEREKÇELİ KARARIN GEREKÇE VE SONUÇ KISMINDA

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Dava konusunun marka hakkının haksız kullanımından doğan maddi ve manevi tazminat davası olup 5846 Sayılı yasa uyarınca Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nin görevli olduğu anlaşılmakla 6100 Sayılı HMK'nun 114/1-c bendi uyarınca görev dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verildiği ayrıca kararın kesinleşmesinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde talep edilmesi halinde dosyanın Ankara Nöbetçi Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'ne gönderilmesi şeklinde karar verilmiş olup kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvuru yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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