ANKARA 18. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/306 Esas

KARAR NO : 2024/70



Davacı Hatice KAYNAK ile Davalı Fazlı KAYNAK arasında Mahkememizde görülen boşanma davasına esas olmak üzere,



Davalı Fazlı KAYNAK'ın, yapılan tüm araştırmalara rağmen ikametgahı, meskeni veya işyeri tespit edilememesi nedeniyle, yapılan yargılama sonucunda verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,



DAVACI : Hatice KAYNAK, 22513000148, Araplar Mah. 1350 Sk. No:2/2 İç Kapı No:39 Mamak/ ANKARA



VEKİLİ : Av. Orkun ALPARSLAN OĞUZ - [16301-03460-18618] UETS



DAVALI : Fazlı KAYNAK, 35920533000, Tepebağ Mah. Bankalar Cad. Çaylaklar İşhanı No:3/305 Seyhan/ ADANA



DAVA : BOŞANMA



DAVA TARİHİ : 16/05/2022



KARAR TARİHİ : 30/01/2024



Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;



HÜKÜM :



1-TMK. 162 maddeye dayanılarak açılan davanın İSPAT EDİLEMEMESİ nedeni ile REDDİNE,



2-Davanın TMK. 166/1 fıkrası gereğince kabulüne,



3-22513000148 T.C. kimlik nolu, İsmail Hakkı ve Ayşe'den olma, 09/08/1978 doğumlu, Mersin ili Akdeniz ilçesi Yeni Mahallesi Cilt No : 28 HaneNo: 941 BSN : 6'da kayıtlı davacı HATİCE KAYNAK ile 35920533000 T.C. kimilk nolu, Ahmet ve Döne'den olma, 10/03/1955 doğumlu aynı yerde BSN : 1'de kayıtlı olan davalı FAZLI KAYNAK'ın BOŞANMALARINA,



4-Müşterek çocuk Ayşe Su'nun velayetinin davacı anneye bırakılmasına,



5-TMK. 323. maddesi gereğince; velayeti anneye bırakılan müşterek çocuğun davalı baba ile Her ayın 1., 3. ve varsa 5. hafta sonları Cumartesi günleri saat 09:00'dan Pazar günleri saat 18:00'e kadar, tekli yıllarda dini bayramların 1. günleri saat 09:00'dan saat 18:00'e kadar, tekli yıllarda milli bayramlarda saat 09:00'dan saat 18:00'a kadar, tekli yıllarda çocuğun doğum günlerinde saat 09:00'dan saat 18:00'e kadar, tekli yıllarda 31 Aralık günü saat 18:00'dan 01 Ocak günü saat 18:00'a kadar, ilk ara tatili Pazartesi günü saat 09:00'dan takip eden Cuma günü saat 18:00'e kadar, Sömestr tatilinin ilk haftası cumartesi günü saat 09:00'dan ertesi hafta cumartesi günü saat 18:00'e kadar, yaz tatillerinde 01 Temmuz günü saat 09:00'dan 31 Temmuz günü saat 18:00'e kadar ve Babalar Gününde saat 09:00'dan başlamak saat 18:00'de son bulmak üzere davalı baba ile çocuk arasında şahsi ilişki tesisine, (belirtilen şahsi ilişkinin karar kesinleşene kadar tedbiren uygulanmasına) (Velayet kendisine bırakılan ana veya baba, kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerini yerine getirmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet değiştirilebilir.)



6-Kararın kesinleşmesinden itibaren 1 ay içerisinde TMK. 353 ve TMK.'nın Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesi gereğince velayeti kendisine verilen davacının müşterek çocuğun mal varlığının dökümünü gösteren bir defteri sunmasının istenmesine, çocuk mallarının yönetimine yeterince özen gösterilmemesi halinde TMK. 360 ve 361. maddeleri uyarınca yazılı önlemlerin mahkememizce alınacağının bu cümleden olarak davacıdan malların tevdi edilmesinin ya da güvence gösterilmesinin istenebileceği gibi çocuk malları yönetiminin kayyıma devredilebilceğinin ihtarına,



Küçüğün mal varlığının hükmünü içeren defterin dava dosyasında saklanılmasına,



7-Davacı tarafın tedbir ve yoksulluk ile iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminat talebi bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına,



8-Dava adli yardımlı olarak yürütüldüğünden dava açılış tarihi itibari ile alınması gereken 80,70 TL başvurma harcı ile karar tarihi itibari ile alınması gereken 427,60 TL peşin karar harcı olmak üzere toplamda 508,30 TL'nin davalı FAZLI KAYNAK'tan tahsili ile hazineye gelir kaydına,



9-Dava adli yardımlı olarak yürütüldüğünden re'sen yapılan yargılama giderlerinden; 3.020,20 TL tebligat / müzekkere / ilanen tebligat giderinin davalı FAZLI KAYNAK'tan tahsili ile hazineye gelir kaydına,



10-Davacı HATİCE KAYNAK kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihi itibari ile yürürlükte bulunan AAÜT. gereğince hesaplanan 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalı FAZLI KAYNAK'tan tahsili ile davacı HATİCE KAYNAK'a ödenmesine,



11-Taraflarca yapılan yargılama gideri bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına,



Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karar, gerekçeli kararın kendilerine tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinafı kabil olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.



7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır.

