AMASYA VALÄ°LÄ°ÄžÄ°-Ã‡EVRE, ÅžEHÄ°RCÄ°LÄ°K VE Ä°KLÄ°M DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° Ä°L MÃœDÃœRLÃœÄžÃœ / MÄ°LLÄ° EMLAK MÃœDÃœRLÃœÄžÃœ'NDEN

1 - YukarÄ±da nitelikleri belirtilen 1 adet taÅŸÄ±nmazÄ±n satÄ±ÅŸ ihalesi, 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 45. Maddesi uyarÄ±nca AÃ§Ä±k Teklif UsulÃ¼ ile Amasya Milli Emlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce AMASYA Ã‡EVRE, ÅžEHÄ°RCÄ°LÄ°K VE Ä°KLÄ°M DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° Ä°L MÃœDÃœRLÃœÄžÃœ 2. kat ToplantÄ± Salonunda belirtilen gÃ¼n ve saatte yapÄ±lacaktÄ±r.

2- Ä°haleye iÅŸtirak etmek isteyenler;

a) GeÃ§ici TeminatÄ± (AlÄ±ndÄ± Belgesi, 2886 SayÄ±lÄ± Kanuna gÃ¶re hazÄ±rlanan banka limiti ve kullandÄ±rÄ±lan limitleri de gÃ¶steren mevduat ve katÄ±lÄ±m bankalarÄ±nÄ±n verecekleri sÃ¼resiz teminat mektuplarÄ±nÄ± (banka teyit yazÄ±sÄ±yla birlikte), Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nca ihraÃ§ edilen Devlet Ä°Ã§ borÃ§lanma senetleri veya bu senetler yerine dÃ¼zenlenen belgeleri,

b) Yasal yerleÅŸim yeri sahibi olmalarÄ± ve tebligat iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™ de adres gÃ¶stermeleri,

c) GerÃ§ek kiÅŸilerin T.C Kimlik numaralÄ± nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± suretini (AslÄ± ihale sÄ±rasÄ±nda ibraz edilecektir.) tÃ¼zel kiÅŸilerin ise vergi kimlik numarasÄ±nÄ±,

d) Ã–zel hukuk tÃ¼zel kiÅŸilerinin yukarÄ±da belirtilen ÅŸartlardan ayrÄ± olarak vergi kimlik numaralarÄ±nÄ±, Ä°dare merkezlerinin bulunduÄŸu yer mahkemesinden veya siciline kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu Ticaret ve Sanayi OdasÄ±ndan veya benzeri meslek kuruluÅŸundan 2023 yÄ±lÄ± iÃ§inde alÄ±nmÄ±ÅŸ sicil kayÄ±t belgesi ile tÃ¼zel kiÅŸilik adÄ±na ihaleye katÄ±lacak veya teklifte bulunacak kiÅŸilerin TÃ¼zel KiÅŸiliÄŸi temsile tam yetkili olduklarÄ±nÄ± gÃ¶sterir noterlikÃ§e tasdik edilmiÅŸ vekaletnameyi; Kamu TÃ¼zel KiÅŸilerinin ise yukarÄ±daki (a) ve (b) bendinde belirtilen ÅŸartlardan ayrÄ± olarak tÃ¼zel kiÅŸilik adÄ±na ihaleye katÄ±lacak veya teklifte bulunacak kiÅŸilerin tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸi temsilen yetkili olduÄŸunu belirtir belgeyi,nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± fotokopilerini, (AslÄ± Ä°hale sÄ±rasÄ±nda ibraz edilecektir.)

e) MÃ¼ÅŸterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarÄ±nÄ± da belirtir noter tasdikli Ortak GiriÅŸim Beyannamesini ihale saatinden Ã¶nce Komisyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na vermeleri zorunludur.

f) GerÃ§ek kiÅŸiler adÄ±na vekaleten ihaleye katÄ±lacaklarÄ±n vekaletlerinin aslÄ± veya noter tasdikli Ã¶rneÄŸini vermeleri gerekmektedir.

g) Ä°steklilerin, geÃ§ici teminatÄ± NAKÄ°T olarak Ã¶demek istemesi halinde, ihale saatinden Ã¶nce Amasya DefterdarlÄ±ÄŸÄ± Muhasebe MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã¶denen teminata ait ALINDI BELGESÄ°NÄ°, BANKA yoluyla Ã¶demek istemesi halinde Amasya DefterdarlÄ±ÄŸÄ± Muhasebe MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ziraat BankasÄ± Amasya Åžubesi nezdindeki TR93 000100 0030 0000 1000 5170 IBAN numaralÄ± hesabÄ±na Ã¶nceden Banka yoluyla Ã¶denen teminata ait DefterdarlÄ±k Muhasebe MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden ihale saatinden Ã¶nce temin edilecek MUHASEBE Ä°ÅžLEM FÄ°ÅžÄ°NÄ°, teminat mektubu yoluyla Ã¶demek istemesi halinde ise TEMÄ°NAT MEKTUBU VE BANKA TEYÄ°T YAZISININ aslÄ±nÄ±n, ihale saatinden Ã¶nce Ä°hale Komisyonuna sunmak zorundadÄ±r.Â Â

3- Posta ile ya da elden teklif zarfÄ±yla yapÄ±lacak mÃ¼raacatlarda teklifin 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 37. Maddesine uygun hazÄ±rlanmasÄ± ve teklifin iadeli taahhÃ¼tlÃ¼ olarak ihale saatinden Ã¶nce Komisyona ulaÅŸmasÄ± ÅŸarttÄ±r. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayÄ± Ä°dare ve Ä°hale Komisyonu sorumlu deÄŸildir.

4-TaÅŸÄ±nmazlarla ilgili ihalelere ait ÅŸartnameler mesai saatleri dahilinde AMASYA Ã‡EVRE,ÅžEHÄ°RCÄ°LÄ°K VE Ä°KLÄ°M DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° Ä°L MÃœDÃœRLÃœÄžÃœ Milli Emlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã¼cretsiz olarak gÃ¶rÃ¼lebilir.

5- SatÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak taÅŸÄ±nmazlarÄ±n satÄ±ÅŸ bedelinin peÅŸin Ã¶denmesi halinde %20 indirim yapÄ±lacaktÄ±r. Taksitle Ã¶denmek istenmesi halinde, 4706 sayÄ±lÄ± Kanunun 5. maddesine gÃ¶re satÄ±ÅŸ bedelinin en az dÃ¶rtte biri peÅŸin, geriye kalanÄ± en fazla iki yÄ±l vade ile 8 taksite kadar bÃ¶lÃ¼nerek kanuni faizi ile birlikte Ã¶denecektir. MÃ¼ÅŸteriden satÄ±ÅŸ bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve HarÃ§ alÄ±nmayacaktÄ±r. Ancak ihale sonucu oluÅŸacak bedel Ã¼zerinden Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n DÃ¶ner Sermaye HesabÄ±na%1 oranÄ±nda dÃ¶ner sermaye bedeli peÅŸin alÄ±nacaktÄ±r.TaÅŸÄ±nmaz satÄ±ÅŸ tarihinden itibaren 5 yÄ±l sÃ¼reyle emlak vergisinden muaftÄ±r.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

6- HaklarÄ±nda halen ihalelerden yasaklama kararÄ± bulunan gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸiler (kendi adÄ±na veya temsilen) ihalelere katÄ±lamayacaklardÄ±r. Bu kiÅŸilere ihale yapÄ±lmÄ±ÅŸ olsa bile ihale iptal edilecektir.

7-Komisyon gerekÃ§esini aÃ§Ä±klayarak ihaleyi yapÄ±p yapmamakta serbesttir. Ä°lan olunur.

Ä°HALE BÄ°LGÄ°LERÄ°: http:www.milliemlak.gov.tr ve www.amasya.csb.gov.tr adresinden Ã¶ÄŸrenilebilir.

BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°N Ä°RTÄ°BAT TELEFONU: (358) 218 11 66 â€“ Dahili 410-412

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