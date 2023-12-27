İLAN

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



MADDE-1: İHALELERİN KONUSU, İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti idaremize ait Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 103 ada, 9 parsel no’lu, 776,47 m² yüzölçümlü, İki Katlı Betonarme İşyeri ve Arsası niteliğindeki taşınmazın 1. Kat 4 no’lu Bağımsız Bölümünde bulunan Brüt: 581,18 m² Net:576,08 m² kullanım alanına sahip Düğün Salonu niteliğindeki taşınmazın, Düğün Salonu olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile kiraya verilecektir.



MADDE-2: ŞARTNAMELERİN VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi ve ekleri; Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, 500,00-TL (BeşyüzTürkLirası) bedel karşılığında temin edilebilir.



MADDE-3: İHALELERİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE, HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale; Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 11.01.2024 tarihinde Perşembe günü, Saat 10:30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.



MADDE-4: İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI:

İhalenin Konusu, Nevi Brüt Alan (m²) Net Alan

(m²) 1 Aylık Kira Muhammen Bedeli (TL) 10 Yıllık Kira Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat

(TL) Düğün Salonu 581,18 m² 576,08 m² 19.000,00-TL +KDV 2.280,000,00-TL+KDV

68.400,00-TL



MADDE-5- İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale kanununa göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde 10.01.2024 tarihi Çarşamba günü Saat 16.30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.



Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

Gerçek kişinin bizzat ihaleye katılması halinde gerçek kişinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi) Nüfus Cüzdanı (Aslı ve Fotokopisi) Gerçek kişinin Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi) Gerçek kişinin İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi) Vekâleten katılması halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi) Vekâleten katılması halinde, Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı) İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. (Aslı) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. (Aslı) İsteklinin en az 10 yıl süre ile Düğün Salonu işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum veya kuruluşlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgelerden sadece biri (Aslı ve Fotokopisi) İsteklinin son beş yıl içerisinde Resmi kuruma ait yerde işletmecilik yaptığına dair belge (Aslı ve Fotokopisi) İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı) Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir yazılı beyan(Aslı) Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” (Aslı) EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması dokümanı (Aslı)



Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

Ticaret sicil gazetesi veya ticari faaliyet yürütmüyorsa tüzük, vakıf senedi, vb. belge (Aslı/Noter Tasdikli sureti/İlgili kurumundan alınmış e-imzalı doğrulatılabilir belge ve Fotokopisi) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi) Vekâleten katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi) Vekâleten katılması halinde Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı) İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. (Aslı) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. (Aslı) İhaleye katılacak Tüzel kişi işletmenin; en az 10 yıl süre ile Düğün Salonu işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum veya kuruluşlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgelerden sadece biri (Aslı ve Fotokopisi) İhaleye katılacak Tüzel kişi işletmenin; son beş yıl içerisinde Resmi kuruma ait yerde işletmecilik yaptığına dair belge (Aslı ve Fotokopisi) İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı) Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir yazılı beyan (Aslı) Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” (Aslı) EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması dokümanı (Aslı) Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Aslı)



Önemli Not:

Belge asılları Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce görülüp teslim alınmadan ilgilisine iade edilecektir.

Belge fotokopileri aslı görülmüştür yapılarak ihale dosyasına konacaktır.

Noterden tasdikli istenen vekâletname ve tüzel kişiler için istenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri belgeleri üzerlerinde geçerlilik tarihi varsa, üzerlerindeki geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Üzerinde geçerlilik tarihi olmayan vekâletname ve tüzel kişiler için istenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri belgelerinin ihalenin yapıldığı tarih itibari ile son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile noterce son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir.



İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



2886SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR.



#ilangovtr Basın no ILN01958700

