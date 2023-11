İLAN

AKSU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

A-İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

Mülkiyeti Aksu Belediyesine ait olan 1946,93 m² yüz ölçümlü, Antalya İli, Aksu İlçesi, Murtuna Mahallesi 24 ada 2 parsel üzerine onaylı proje ve teknik şartnamede ayrıntıları ile belirtilen Akaryakıt, LPG, Şarj ve Servis İstasyonu yapımı karşılığı 20 yıl (Yirmi) süre ile kiralanması ve yer tesliminden itibaren 20 yıl süre ile amaçları doğrultusunda işletilmesi ve tüm bu işletmelerin süresi sonunda Aksu Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devredilmesi işi ihale edilecektir.

B. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI

İhale dokümanı, Aksu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

C-İHALE YERİ, TARİHİ, SAATİ VE USULÜ

İhale, Aksu Belediye Başkanlığı Hizmet Binası (Çalkaya Mah. 28110 Sok. No:6 Aksu / ANTALYA) Meclis Toplantı Salonunda, 05.12.2023 tarihi Salı günü, saat 11:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.

D- İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT

Söz konusu Murtuna Mahallesi 24 Ada 2 Parsel Üzerinden Akaryakıt, LPG, Şarj ve Servis İstasyonu Yapılarak İşletilmesinin kiraya verilmesi ihalesi Kapalı Teklif Usulü ile 20 (yirmi) yıllık işletilmesi işi için 365 gün inşaat süresi olmak üzere, muhammen aylık kira bedeli 15.000,00 TL(onbeşbin TürkLirası) (+KDV) üzerinden 500.00 TL (beşyüz Türk Lirası) ve katları artırımlar halinde ihale edilecektir. Söz konusu işin Belediyemizce onaylı projelerine istinaden alınan teklifler doğrultusunda tahmini yatırım bedeli 23.625.256,73 TL (yirmiüçmilyonaltıyüzyirmibeşbinikiyüzellialtı TürkLirası yetmişüç Kuruş)’dur. İstekliler, 20 yıllık (yirmi) tahmini kira bedeli + tahmini yatırım bedeli toplamı olan 27.225.256,73 TL (yirmiyedimilyonikiyüzyirmibeşbinikiyüzellialtı TürkLirası yetmişüç Kuruş) üzerinden en az %3 oranında 816.757,70 TL (sekizyüzonaltıbinyediyüzelliyedi TürkLirası yetmiş Kuruş) geçici teminat sunacaklardır.

E- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER VE YETERLİLİK KRİTERLERİ

İstekli sunacağı teklif dosyasında ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki belgeleri, sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde sunmalıdır.

1. İletişim bilgileri beyanı,

a. Türkiye' de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren İletişim Bilgileri Beyanının aslı verilecektir.

b. Beyanın, İsteklinin ticaret unvanı yazılarak kaşelenmiş olması ve İsteklinin yetkilisi veya vekili tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmış olması zorunludur.

c. İş ortaklıklarında, beyan, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen şartlarda ayrı ayrı hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın iletişim bilgileri, iş ortaklığının iletişim bilgileri olarak kabul edilecektir.

2. Kimlik bilgileri,

a. Gerçek kişiler T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının/vergi levhasını ibraz edecektir.

b. İş ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi ve T.C. kimlik belgelerini sunacaktır.

3. Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası Faaliyet / Kayıt Belgesi,

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya ticaret sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (a) ve (b) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

a. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tasdikli sureti verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığın tüzel kişi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini veya belgeleri verecektir.

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı,

a. İmza Sirküleri veya Beyanının Noter tasdikli aslı verilecektir.

b. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, imza beyanı verilecektir.

c. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, imza sirküleri verilecektir.

d. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (b) ve (c) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

6. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı,

a. Vekâletname ve İmza Beyanının, Noter tasdikli aslı verilecektir.

b. İhale teklif zarfını veya içerisindeki belgeleri, İstekli adına, iş ortaklıklarında ise ortak adına veya iş ortaklığı adına imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren vekâletname ile imza beyanı verilecektir.

7. İş ortaklığı beyannamesi,

a. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesinin aslı verilecektir.

b. İş Ortaklığı Beyannamesinin, tüm ortakların ticari unvanı ile hisse oranları yazılarak kaşelenmiş olması ve pilot ortak ve diğer tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından adları ve soyadları yazılarak imzalanmış olması şarttır.

8. Geçici teminat,

Geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Aksu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar teklif kapsamında sunulacaktır.

9. Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına ilişkin belge,

a. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

b. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

10. İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

11.EPDK tarafından verilen hali hazırda geçerli Petrol Piyasası Lisansı Yönetmeliği Madde.6’da belirtilen Lisans türlerinden herhangi biri,

12.Kiralama şartnamesi,

Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.

13. Teklif mektubu,

14.Yasaklı olmadığına dair taahhütname,

2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.

15.Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname,

Terör örgütlerine iltisaklı yahut bunlarla irtibatlı olmadığına dair kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığını beyan eden taahhütname vereceklerdir.

16. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu

F. TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 05.12.2023 Salı günü saat 11:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Aksu Belediye Başkanlığı Hizmet Binası (Çalkaya Mah. 28110 Sok. No:6 Aksu / ANTALYA) adresi İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

G. DİĞER HUSUSLAR.

Proje değişikliği İdarenin yazılı onayı ve ilgili diğer kurum/kuruluşların onayına istinaden geçerli olur. İdarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde proje ve/veya fonksiyon değişikliği yapılabilir. Bu işlemlerin İdare adına takibi ve sonuçlandırılmasından yüklenici sorumludur.

H. TEKLİFLERİN DİLİ TÜRKÇEDİR.

I. İHALE SADECE YERLİ İSTEKLİLERE AÇIKTIR.

İLÂN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01929649