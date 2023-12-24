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ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL/TAŞINIR MAL SATIŞ İHALESİ İLANI
1.1 .Mülkiyeti Abana Belediyesine ait, aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların ve Abana Belediyesine ait, aşağıda bilgileri yazılı taşınırların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği yapılacak ihale ile açık teklif usulü suretiyle satışları yapılacaktır.
İHALE BİLGİLERİ
1.2. Taşınmazların, yüzölçümü, niteliği, m2 birim fiyatları, tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları ,Taşınırların, niteliği, tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır
|Sıra No
|Cinsi/m2
|Mevkii&Adresi
|Ada
|Parsel
Tahmin Edilen
|Geçici Teminat
|İhale
günü
|Saat
|1
|Arsa/2251,48m2
|Konakören Mah.SabriKalafat Cad.
|111
|101
|5.930.000.
-TL
|177.900.-TL
|10.01.
2024
|14:00
|2
|Arsa/1077,84M2
|Konakören Mah.SabriKalafat Cad.
|111
|99
|2.860.000.
-TL
|85.800.-TL
|10.01.
2024
|14:05
|3
|Konkosör Taş Kırma ve Eleme Tes
|Konakören Mah.Sabri Kalafat Cad.
|1.500.000
.TL
KDV Dahil
|45.000.-TL
|10.01.
2024
|14:10
|4
|Hkm 102S Maestro Serisi 2010 model
|Marka
Hidromek Bekoloder
|Renk
Sarı
|1.500.000.-TL KDV Hariç
|45.000.-TL
|10.01.
2024
|14:15
|5
|Bitüm depo tankı 30.000 lt
|Konakören Mah.SabriKalafat Cad.
|Renk
Beyaz
| 400.000.-TL
KDV Dahil
|12.000.-TL
|10.01.
2024
|14:20
ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KİRA İHALESİ İLANI
1.3.Mülkiyeti Abana Belediyesine ait, aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği yapılacak ihale ile açık teklif usulü suretiyle kiraya verilecektir.
İHALE BİLGİLERİ
1.4. Taşınmazların, niteliği, tahmin edilen bedeli ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır
|Sıra No
|Cinsi/m2
|Mevkii&Adresi
|Ada
|Parsel
|Tahmin Edilen Aylık Kira Bedeli
|Kira Süresi
|Geçici Teminatı
|İhale Günü
|İhale Saati
|6
|500 m2 kapalı 250 m2 sundurmalı açık alana sahip Sosyal Tesis
|Merkez Mahallesi
Uğur Mumcu Bulvarı No:14
|40
|166
|17.750..-TL
KDV Hariç
|10 yıl
|63.900.-TL
|10.01.2024
|14:25
|7
|Kafe/42.40 m2
|Merkez Mah.Kamil Demircioğlu Cad.No:1
|40
|175
| 820.-TL
KDV Hariç
|3 yıl
|886.-TL
|10.01.2024
|14:30
|8
|Soğuk Hava deposu 50 m2
|Merkez Mah.Uğur Mumcu Bulvarı No:39
| 5.750.-TL
KDV Hariç
|3 yıl
|6.210.-TL
|10.01.2024
|14:35
İHALELER İLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER
3. İhalelere katılacaklarda aranacak belgeler;
Gerçek Kişiler İçin;
Şirket Olarak Katılacaklar için;
Belediyemize Vadesi Geçmiş Herhangi Bir Borcu Olmadığına Dair Onaylı Belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir. (Aslı) Tüzel Kişilik Adına İhaleye Katılacak veya Teklifte Bulunacak Kişilerin Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Olduğunu Gösterir Belge,haleye Şartnamesi Doküman Alındı Belgesi.(İhale Doküman Satış Bedeli 1.000.-TL karşılığında belediyemizden alınacaktır
4. İhale Şartnamelerinin görülmesi ve temini,
a) İhalelerin dokümanları Abana Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğün de bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihalelere teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
b) İhalelerin dokümanlarının alınacağı ve ücretinin yatırılacağı yer: Merkez Mahallesi Hilmi Uran Cad. No:1 Kat 1 adresindeki Abana Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisi.
c) İhalelere gireceklerin ihale saatinden evvel geçici teminatlarını Belediyemiz veznesine yatırması gerekmektedir.
d) İhaleler Abana Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümen Huzurunda yapılacaktır.
e) İhalelere iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
f) İhalelerin şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
g) Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5. İhalelerin doküman satışları en geç ihale günü olan 10.01.2003 Çarşamba saat 12:00’da sona erecektir. Bu saatten sonra ihalelere ait dosya satışı yapılmayacak olup, herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz
6. İsteklilere ilanen duyurulur.
#ilangovtr Basın no ILN01956428