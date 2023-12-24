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ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 00:00

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ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL/TAŞINIR MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

1.1 .Mülkiyeti Abana Belediyesine ait, aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların ve Abana Belediyesine ait, aşağıda bilgileri yazılı taşınırların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi  gereği yapılacak ihale ile açık teklif usulü suretiyle satışları yapılacaktır.
İHALE BİLGİLERİ
1.2. Taşınmazların, yüzölçümü, niteliği, m2 birim fiyatları, tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları ,Taşınırların, niteliği, tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır
 

Sıra NoCinsi/m2Mevkii&AdresiAdaParsel

Tahmin Edilen
Bedel

Geçici Teminatİhale
günü		Saat
1Arsa/2251,48m2Konakören Mah.SabriKalafat Cad.1111015.930.000.
-TL		 177.900.-TL10.01.
2024		14:00
2Arsa/1077,84M2Konakören Mah.SabriKalafat Cad.111992.860.000.
-TL		  85.800.-TL10.01.
2024		14:05
3Konkosör Taş Kırma ve Eleme TesKonakören Mah.Sabri Kalafat Cad.  1.500.000
.TL
KDV Dahil		   45.000.-TL10.01.
2024		14:10
4Hkm 102S Maestro Serisi 2010 model Marka
Hidromek Bekoloder		Renk
Sarı		 1.500.000.-TL KDV Hariç  45.000.-TL10.01.
2024		14:15
5Bitüm depo tankı 30.000 ltKonakören Mah.SabriKalafat Cad.Renk
Beyaz		    400.000.-TL
KDV Dahil		   12.000.-TL10.01.
2024		14:20

ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KİRA  İHALESİ İLANI
1.3.Mülkiyeti Abana Belediyesine ait, aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği yapılacak ihale ile açık teklif usulü suretiyle kiraya verilecektir.
İHALE BİLGİLERİ
1.4. Taşınmazların, niteliği, tahmin edilen bedeli ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır
 

Sıra NoCinsi/m2Mevkii&AdresiAdaParselTahmin Edilen Aylık Kira BedeliKira SüresiGeçici Teminatıİhale Günüİhale Saati
6500 m2 kapalı 250 m2 sundurmalı açık alana sahip  Sosyal TesisMerkez Mahallesi
Uğur  Mumcu Bulvarı No:14		4016617.750..-TL
KDV Hariç		10 yıl63.900.-TL10.01.202414:25
7Kafe/42.40 m2Merkez Mah.Kamil Demircioğlu Cad.No:140175      820.-TL
KDV Hariç		 3 yıl     886.-TL10.01.202414:30
8Soğuk Hava deposu 50 m2Merkez Mah.Uğur Mumcu Bulvarı No:39    5.750.-TL
KDV Hariç		 3 yıl  6.210.-TL10.01.202414:35

İHALELER İLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER
3. İhalelere katılacaklarda aranacak belgeler;
Gerçek Kişiler İçin;
 

  1. T.C Kimlik Fotokopisi,
  2. Geçici Teminat Makbuzu,
  3. Yerleşim Yeri Belgesi,
  4. Belediyemize Vadesi Geçmiş Herhangi Bir Borcu Olmadığına Dair Onaylı Belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir. )
  5. İhaleye Şartnamesi Doküman Alındı Belgesi.(İhale Doküman Satış Bedeli 1.000.-TL  karşılığında belediyemizden alınacaktır.)
  6. Vekaleten Katılacaklar İçin, Noter Tasdikli Vekaletname,

        Şirket Olarak Katılacaklar için;
 

  1. T.C Kimlik Fotokopisi, (Şirket Yetkililerine Ait)
  2. Geçici Teminat Makbuzu,
  3. Yerleşim Yeri Belgesi, (Şirket Yetkililerine Ait)
  4. Ortak Katılacaklar için, Ortaklıkları Belgeleyen Noter Tasdikli Vekaletname,
  5. Vekaleten Katılacaklar İçin, Noter Tasdikli Vekaletname,
  6. Şirket Olarak Katılacaklar İçin Ticaret Sicil Gazetesi İlan Örneği, veya noter tasdikli sureti,
  7. Şirket Müdürü veya Şirket Yetkilisi Olduğuna Dair Belge,
  8. Şirket Yetkililerine Ait Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
  9. Şirkete Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi.

 Belediyemize Vadesi Geçmiş Herhangi Bir Borcu Olmadığına Dair Onaylı Belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir. (Aslı) Tüzel Kişilik Adına İhaleye Katılacak veya Teklifte Bulunacak Kişilerin Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Olduğunu Gösterir Belge,haleye Şartnamesi Doküman Alındı Belgesi.(İhale Doküman Satış Bedeli 1.000.-TL karşılığında belediyemizden alınacaktır
4. İhale Şartnamelerinin görülmesi ve temini,                                                                                                                                        
a) İhalelerin dokümanları Abana Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğün de bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihalelere teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
b) İhalelerin dokümanlarının alınacağı ve ücretinin yatırılacağı yer: Merkez Mahallesi Hilmi Uran Cad. No:1 Kat 1 adresindeki Abana Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisi.
c) İhalelere gireceklerin ihale saatinden evvel geçici teminatlarını Belediyemiz veznesine yatırması gerekmektedir.
d) İhaleler Abana Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümen Huzurunda yapılacaktır.
e) İhalelere iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
f) İhalelerin şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
g) Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5. İhalelerin doküman satışları en geç ihale günü olan 10.01.2003 Çarşamba saat 12:00’da sona erecektir. Bu saatten sonra ihalelere ait dosya satışı yapılmayacak olup, herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz
6. İsteklilere ilanen duyurulur.  

#ilangovtr Basın no ILN01956428
 

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#Basın No ILN01956428#İlangovtr