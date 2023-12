6 ADET 2.EL BİNEK OTOMOBİL ARACIN SATIŞI İŞİ İHALESİ



İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Tic. A.Ş Genel Müdürlüğü’nden:

1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1. İdarenin:

a) Adı: İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Tic. A.Ş.

b) Adresi: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL

c) Telefon ve Faks numarası: 0212 240 34 00 – 0212 219 53 22

d) İlgili personel: Fatih Mehmet DEVELİ – İhaleler ve Satınalma Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İHALENİN KONUSU ve İHALENİN USULÜ:

2.1. Adı: 6 Adet 2.El Binek Otomobil aracın Satışı İşi İhalesi.

2.2. İşin Niteliği ve Miktarı: İdareye Ait 6 Adet 2.El Binek Otomobil aracın Satışı İşi İhalesi.

2.3. İhalenin Usulü: 2886 DİK - Gelir Getirici – Açık Arttırma Teklif Usulü

3- İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI:

1. 2020 MODEL 120.104 KM’DE FORD FOCUS 1.5 TDCI TİTANİUM AT8 (34DES585) için belirlenen bedel KDV Dahil 872.600,00 TL’nin % 3’ü 26.178,00-TL (YirmiAltıBinYüzYetmişSekiz Türklirası)’dır.

2. 2020 MODEL 104.038 KM’DE SKODA SUPERB 1.6 TDI DSG PREMIUM (34DML041) için belirlenen bedel KDV Dahil 1.107.100,00 TL’nin % 3’ü 33.213,00-TL (OtuzÜçBinİkiYüzOnÜç Türklirası)’dır.

3. 2020 MODEL 139.776 KM’DE SKODA SUPERB 1.5 TSI DSG PREMIUM (34DBY088) için belirlenen bedel KDV Dahil 997.300,00 TL’nin % 3’ü 29.919,00-TL (YirmiDokuzBinDokuzYüzOnDokuz Türklirası)’dır.

4. 2020 MODEL 134.920 KM’DE RENAULT MEGANE SEDAN 1.5 EDC 115 ICON (34DCY639) için belirlenen bedel KDV Dahil 774.000,00 TL’nin % 3’ü 23.220,00-TL (YirmiÜçBinİkiYüzYirmi Türklirası)’dır.

5. 2020 MODEL 113.274 KM’DE RENAULT MEGANE SEDAN 1.5 EDC 115 ICON (34DDV732) için belirlenen bedel KDV Dahil 760.000,00 TL’nin % 3’ü 22.800,00-TL (YirmiİkiBinSekizYüz Türklirası)’dır.

6. 2020 MODEL 132.392 KM’DE RENAULT MEGANE SEDAN 1.5 EDC 115 ICON (34DDV730) için belirlenen bedel KDV Dahil 780.000,00 TL’nin % 3’ü 23.400,00-TL (YirmiÜçBinDörtYüz Türklirası)’dır.

4 - İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ:

Yukarıda özellikleri belirtilen Mal Satış ihalesi, İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü-Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL adresinde Toplantı Salonunda 28/12/2023 tarihinde saat 11.00’de yapılacaktır. Teklifler en geç 28/12/2023 tarih ve saat 11:00’e kadar aynı adreste bulunan İhaleler ve Satınalma Şefliği’ne teslim edilecektir.

5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişilerde; Noter tasdikli İmza Beyannamesi ve Nüfus Kayıt Örneği,

2) Tüzel kişilerde; Tüzel kişiliğin Noter tasdikli İmza Sirküleri ile Ticari Sicil Gazetesi.

b) Tebligat için Kanuni adresini belirten Adres Beyanı,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

d) Geçici teminatı mektup olarak alacaklar için mektubun geçerlilik tarihi en az 29/02/2024 tarihi olmalıdır.

e) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı, Geçici teminat tutarını nakit olarak yatırmak isteyenler aşağıda bilgileri bulunan İdarenin Banka hesabına Banka üzerinden Otomobil satış ihalesi Geçici Teminat Bedeli olduğunu beyan ederek yatırabilirler.

f) İhale şartnamesi alındığına dair belge, (İhale Şartnamesi; İdare adına İhaleler ve Satınalma Şefliği’nden 500,00.-TL (Beşyüz Türklirası) alınarak, Şartname alındı makbuzu İhale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.) Şartname bedeli İdarenin aşağıda bilgileri bulunan Banka hesabına Banka üzerinden işin ismi ve dosya bedeli olarak belirtilip yatırılacaktır.

İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SAN. VE TİC. A.Ş.'nin VAKIFLAR BANKASI GAYRETTEPE ŞUBESİ, TR97 0001 5001 5800 7278 8633 55 İBAN numaralı hesabına Otomobil satış ihalesi, İhale dosya Bedeli Olduğunu Belirterek) Doküman satın almayan ihaleye iştirak edemez.

g) Vekâleten katılması halinde, Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin İmza Beyannamesi,

h) Ortak girişim olması halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a),(b) ve (c) deki esaslara göre temin edecekleri belge, İhalede verilen teklifin geçerli olabilmesi için Madde: 7’de belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde ihale tarih ve saatine kadar İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SAN. VE TİC. A.Ş. Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki Satınalma Müdürlüğü/ İhaleler ve Satınalma Şefliği’ne teslim alındı yazısı karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.

(İstekliler belge asıllarını ibraz ettiği takdirde ‘İdarece Aslı Görülmüştür’ tasdikli belgeleri teklif zarfı içerisinde sunabileceklerdir.)

6 – DİĞER HUSUSLAR:

- İhaleye katılmış olanlar, ihaleyi yapan idare konumundaki İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

- Bu ihale 2886 Devlet İhale Kanununa tabi bir ihale olup, Gelir Getirici ihale kapsamındadır.

- Otomobiller ihaleden önce Yeşilköy Genel Müdürlük (Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL) Otoparkında görülebilir. İstekliler ihaleden sonra Otomobillerin durumuna itiraz edemez.

- İstekliler tek bir Otomobile teklif verebilecekleri gibi tüm Otomobillere teklif verebilirler. Ancak teklif ettikleri Otomobil sayısı kadar Geçici Teminat sunmak zorundadır.

- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya iptal etmekte serbesttir.



