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5 KALEM MURAT DİLMENER YERLEŞKESİ ÇAMAŞIRHANE ÜNİTESİ İÇİN 1 YILLIK MİKTARLI
DETERJAN TEMİNİ
İ.Ü.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DEKANLIĞI
5 KALEM MURAT DİLMENER YERLEŞKESİ ÇAMAŞIRHANE ÜNİTESİ İÇİN 1 YILLIK MİKTARLI
DETERJAN TEMİNİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1030143
1-İdarenin
a) Adı : İ.Ü.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA
REKTÖRLÜĞÜ/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
b) Adresi : İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Dekanlığı 34080 FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124143000 - 2124143010
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 5 KALEM MURAT DİLMENER YERLEŞKESİ ÇAMAŞIRHANE
ÜNİTESİ İÇİN 1 YILLIK MİKTARLI DETERJAN TEMİNİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : ÇAMAŞIRHANE ÜNİTESİ ALKALİ VE SU YUMUŞATMA
DESTEĞİ 7.200 KG ÇAMAŞIRHANE ÜNİTESİ ANA YIKAMA
DETERJANI 3600 KG ÇAMAŞIRHANE ÜNİTESİ ÇAMAŞIR
NÖTRALİZATÖRÜ 500 KG ÇAMAŞIRHANE ÜNİTESİ
ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI 100 KG ÇAMAŞIRHANE ÜNİTESİ
OKSİJEN BAZLI LİKİT AĞARTMA MADDESİ 3600 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal Süreç Birimi Sarf
Malzeme Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip malzemelerin tamamı
31.12.2024 tarihine kadar ilgili Taşınır Kayıt ve Kontrol
Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecek
olup, yüklenici firma sipariş çekildiği andan itibaren en geç
10 gün içerisinde teslimatı gerçekleştirmek zorundadır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren başlar
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.10.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi
Süreç Yöneticiliği H Blok 2. Kat
İhale Salonu Fatih/İstanbul
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1-Sağlık Bakanlığı tarafından 31.12.2009 Tarih Sayı:27449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği” kapsamında ruhsatnameye sahip olmalıdır. Belgeyi ihale
sırasında, ihale komisyonuna sunmalıdır.
2-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11.12.2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI,
ETİKETLENMESİ ve AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK”e göre ve 13.12.2014 tarih ve
29204 sayılı “ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK”e göre hazırlanmış “Güvenlik Bilgi Formu” ve hazırlayana ait
“Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı” sertifikası olmalıdır. Belgeyi ihale sırasında, ihale
komisyonuna sunmalıdır.
3-İstekli firma ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001: 2018 belgelerine sahip olmalıdır.
Belgeyi ihale sırasında,ihale komisyonuna sunmalıdır.
4-TSE Covit 19 Güvenli Üretim Belgesine sahip olmalıdır. Belgeyi ihale sırasında, ihale
komisyonuna sunmalıdır.
*İstekliler idari şartnamede istenilen tüm belgeleri fiziki ortamda incelenebilmesi için ihale
sonrası 3 iş günü içinde idareye teslim etmek zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları:
NUMUNE: İstekliler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere; tüm kalemler için en az 1'er adet
20 şer Kg orjinal ambalajlı numuneyi ihale esnasında komisyona sunacaktır. Numuneler,
ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına
bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve
değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. (Bu uygulama
''Muayene Kabul Komisyonu'' incelemesi yerine geçmez.)
*İstekliler idari şartnamede istenilen tüm numuneleri fiziki ortamda incelenebilmesi için ihale
sonrası 3 iş günü içinde idareye teslim etmek zorundadır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN01901842