5 KALEM MURAT DİLMENER YERLEŞKESİ ÇAMAŞIRHANE ÜNİTESİ İÇİN 1 YILLIK MİKTARLI

DETERJAN TEMİNİ

İ.Ü.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

DEKANLIĞI

5 KALEM MURAT DİLMENER YERLEŞKESİ ÇAMAŞIRHANE ÜNİTESİ İÇİN 1 YILLIK MİKTARLI

DETERJAN TEMİNİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1030143

1-İdarenin

a) Adı : İ.Ü.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA

REKTÖRLÜĞÜ/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

b) Adresi : İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa

Tıp Fakültesi Dekanlığı 34080 FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 2124143000 - 2124143010

ç) İhale dokümanının görülebileceği

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 5 KALEM MURAT DİLMENER YERLEŞKESİ ÇAMAŞIRHANE

ÜNİTESİ İÇİN 1 YILLIK MİKTARLI DETERJAN TEMİNİ

b) Niteliği, türü ve miktarı : ÇAMAŞIRHANE ÜNİTESİ ALKALİ VE SU YUMUŞATMA

DESTEĞİ 7.200 KG ÇAMAŞIRHANE ÜNİTESİ ANA YIKAMA

DETERJANI 3600 KG ÇAMAŞIRHANE ÜNİTESİ ÇAMAŞIR

NÖTRALİZATÖRÜ 500 KG ÇAMAŞIRHANE ÜNİTESİ

ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI 100 KG ÇAMAŞIRHANE ÜNİTESİ

OKSİJEN BAZLI LİKİT AĞARTMA MADDESİ 3600 KG

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa

Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal Süreç Birimi Sarf

Malzeme Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip malzemelerin tamamı

31.12.2024 tarihine kadar ilgili Taşınır Kayıt ve Kontrol

Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecek

olup, yüklenici firma sipariş çekildiği andan itibaren en geç

10 gün içerisinde teslimatı gerçekleştirmek zorundadır.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren başlar

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.10.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp

Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi

Süreç Yöneticiliği H Blok 2. Kat

İhale Salonu Fatih/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı

unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması

zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-Sağlık Bakanlığı tarafından 31.12.2009 Tarih Sayı:27449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği” kapsamında ruhsatnameye sahip olmalıdır. Belgeyi ihale

sırasında, ihale komisyonuna sunmalıdır.

2-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11.12.2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe giren “MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI,

ETİKETLENMESİ ve AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK”e göre ve 13.12.2014 tarih ve

29204 sayılı “ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK”e göre hazırlanmış “Güvenlik Bilgi Formu” ve hazırlayana ait

“Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı” sertifikası olmalıdır. Belgeyi ihale sırasında, ihale

komisyonuna sunmalıdır.

3-İstekli firma ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001: 2018 belgelerine sahip olmalıdır.

Belgeyi ihale sırasında,ihale komisyonuna sunmalıdır.

4-TSE Covit 19 Güvenli Üretim Belgesine sahip olmalıdır. Belgeyi ihale sırasında, ihale

komisyonuna sunmalıdır.

*İstekliler idari şartnamede istenilen tüm belgeleri fiziki ortamda incelenebilmesi için ihale

sonrası 3 iş günü içinde idareye teslim etmek zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan

alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik

şartnameye cevapları ve açıklamaları:

NUMUNE: İstekliler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere; tüm kalemler için en az 1'er adet

20 şer Kg orjinal ambalajlı numuneyi ihale esnasında komisyona sunacaktır. Numuneler,

ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına

bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve

değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. (Bu uygulama

''Muayene Kabul Komisyonu'' incelemesi yerine geçmez.)

*İstekliler idari şartnamede istenilen tüm numuneleri fiziki ortamda incelenebilmesi için ihale

sonrası 3 iş günü içinde idareye teslim etmek zorundadır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %

15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,

e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife

ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale

sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci

maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN01901842