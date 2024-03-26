154 kv Åžalt SahasÄ± Diferansiyel Koruma RÃ¶lesi AlÄ±mÄ± ve Kurulumu Ä°ÅŸi

ELEKTRÄ°K ÃœRETÄ°M A.Åž GENEL MÃœDÃœRLÃœÄžÃœ(EÃœAÅž) Ä°STANBUL DOÄžALGAZ SANTRALLERÄ° Ä°ÅžLETME MÃœDÃœRLÃœÄžÃœ

Ä°HALE KAYIT NUMARASI : 2024/382202

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1-) Ä°DARENÄ°N : Â Â Â Â Â Â

a ) AdresiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : Dolum Tesisleri Mevkii AmbarlÄ±-AvcÄ±lar / Ä°STANBUL

b ) Telefon ve Faks NoÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat)Â Â Faks : (0212) 875 10-13

c ) Elektronik posta adresiÂ Â Â Â : ambarli.ticaret@euas.gov.tr; gamze.kapci@euas.gov.tr

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2-) Ä°HALE KONUSUNUN :

a) NiteliÄŸi Â Â : 154 kv Åžalt SahasÄ± Diferansiyel Koruma RÃ¶lesi AlÄ±mÄ± ve Kurulumu Ä°ÅŸi

b)TÃ¼rÃ¼Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â: Mal alÄ±mÄ±

c) Dosya No Â Â Â : 2024 / 13 Â d) Åžartname BedeliÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : 240,00 TL . e) Hizmetin Teslim Yeri Â Â : EÃœAÅž Ä°stanbul DoÄŸalgaz SantrallarÄ± Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ f) Ä°ÅŸin SÃ¼resi : 210 (Ä°kiyÃ¼zon) takvim gÃ¼nÃ¼dÃ¼r.

3-) Ä°HALENÄ°N :

a ) YapÄ±lacaÄŸÄ±Â YerÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : EÃœAÅž Ä°stanbul DoÄŸalgaz SantralÄ± Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼

b ) Tarihi ve SaatiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : 24.04.2024 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼Â â€“Â Saat 11.00â€™da

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4-) Ä°hale dokÃ¼manÄ± ÅŸartname EÃœAÅž Ä°stanbul DoÄŸalgaz SantrallarÄ± Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ P.K. 47Â AvcÄ±lar/ Ä°STANBULÂ adresi; Ticaret servisinde gÃ¶rÃ¼lebilir ve 240,00 TL bedelle aynÄ± adresten temin edilebileceÄŸi gibi posta yolu ile ÅŸartname bedeli Ä°ÅŸletmemiz VakÄ±fBank AvcÄ±lar Ã‡arÅŸÄ± Åžb. TR95 0001 5001 5800 7296 9393 41 noâ€™ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapÄ±lacak yazÄ±lÄ± baÅŸvuruya istinaden,Â Ä°hale DokÃ¼manlarÄ± adrese de gÃ¶nderilebilir. Ä°haleye teklif verecek olanlarÄ±n ihale dokÃ¼manÄ±nÄ± satÄ±n almasÄ± zorunludur.

5-)ÂÄ°stekliler ihale ile ilgili teklifleriniÂ 24/04/2024 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ â€“ Saat 11:00â€™a kadarÂ EÃœAÅž Ä°stanbul DoÄŸalgaz SantrallarÄ± Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeliÂ Â taahhÃ¼tlÃ¼Â Â postaÂ Â ileÂ gÃ¶nderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-) TeÅŸekkÃ¼lÃ¼mÃ¼z 4734 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°hale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doÄŸrultusunda istisna kapsamÄ±ndadÄ±r. Ä°haleyi yapÄ±p yapmamakta veya dilediÄŸine kÄ±smen veya tamamen vermekte serbesttir.

7-)Bu ihale 4964 sayÄ±lÄ± Kanunun 1. Maddesinin son fÄ±krasÄ± ve 40. Maddesinin son fÄ±krasÄ±na istinaden Åžirketimiz (EÃœAÅž) SatÄ±nalma ve Ä°hale YÃ¶netmeliÄŸinin usul ve esaslarÄ± doÄŸrultusunda yapÄ±lacaktÄ±r.

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