Yılan oyunu oyna

Yılan oyunu insanların boş zamanlarında eğlenmesi için yapılmış basit bir oyundur. Oyunda bir yılanı hareket ettirerek büyütmeye çalışırsınız. Oyun dünyasında soğan yılanı etrafta gezdirerek yemekleri yemesini sağlamalısınız. Yemekleri yerken rakiplerinize yem olmamaya dikkat etmelisiniz. Rakiplerinizi yemek için onları bir kenara sıkıştırmalı ya da size çarpmalarını sağlamalısınız. Oyunda birçok oda bulunmaktadır. Oyunun sağ üst köşesinde ilk 10'da yer alan kişilerin isimleri ve puanları yazmaktadır. Yemekleri yiyerek ve rakiplerinizi oyun dışına atarak puan kazanmaya ve birinciliğe oynamanız gerekmektedir.



Yılan Oyunu Bilgisayardan Nasıl Oynanır?



Yılan oyunu oynamak için öncelikle arama motorundan oyunun sitesine girmelisiniz. Oyun açıldığında kendinize bir isim ve sahip olduğunuz yılan için desen ve renk seçmeniz gerekir. Adınız ve yılanı seçtikten sonra oyunu oynaması son derece kolaydır. Oyunda sahip olduğunuz yılan bilgisayar farenizle yaptığınız hareketleri takip edecektir. Bilgisayar faresi oyunda sahip olduğunuz yılanı yönlendirmektedir yaptığınız her hareket yılanın hareketini belirlemektedir. Bilgisayar fareniz ile hareket ederek yemekleri yemeli ve yılanınızı büyütmelisiniz.



Yılan Oyunu Telefondan Nasıl Oynanır?



Yılan oyununu bilgisayardan oynamanın iki farklı yöntemi bulunmaktadır. Yılan oyununun uygulamasını bilgisayara indirerek yılan oyununu oynayabilirsiniz. Yılan oyununu oynamak için internet tarayıcısı da kullanabilirsiniz. Telefondan yılan oyununu oynama yöntemi oldukça basittir. Oyunda sahip olduğunuz yılanı hangi yöne götürmek istiyorsanız o yöne parmağınızla çekmeniz yeterli olacaktır. Telefon ekranında parmağınızla yaptığınız her hareketi oyun ekranında sahip olduğunuz yılanda yapacaktır. Yılanı yönlendirerek yemekleri yemeli ve puan toplamalısınız.