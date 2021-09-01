Wormate İo oyunu oyna

Doyumsuz bir iştahı olan solucanları doyurmak için gerçekleşen mücadele wormate io oyundan temelini oluşturmaktadır. Buradaki amaç solucanın tek parça halinde kalmasını sağlayarak mümkün olduğu kadar besin tüketmesine yardımcı olmaktır. Hem bazı engeller hem de rakipler eşliğinde keyifli bir şekilde bu oyun değerlendirilebilir.

Wormate İo Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Site üzerinden giriş yapılması ile beraber bilgisayar vasıtasıyla wormate io oyununu değerlendirmek mümkün. Resmi adres üzerinden giriş yapılarak oyun ana ekranda görünür. Verilen link ile beraber oyun üzerindeki, ‘Play’ tuşuna basmak suretiyle bu eğlenceli dünyanın içerisine giriş yapılabilir. Klavyedeki Space tuşu ile beraber aynı zamanda fare üzerinden solucan yönlendirilir. Aynı zamanda sağ ve sol fare tuşları ile solucan hızlandırılır. Space tuşu kullanılmak suretiyle de solucan daha hızlı hale getirilebilir.

Wormate İo Telefondan Nasıl Oynanır?

Bilgisayar ile beraber telefon üzerinden de wormate io oyunu keyifli şekilde değerlendirilir. Aynı biçimde arama motorları üzerinden siteye giriş yapılarak oynamak mümkün. Tabii oyunun uygulamasını cihaza yüklemek suretiyle doğrudan bağlantı kurma imkanı da bulunmaktadır. Hem akıllı telefon hem de tablet üzerinden bu oyun değerlendirilebilir. Böylece dokunmatik ekran vasıtasıyla solucan yönlendirilebilir ve keyifli bir zaman geçirme şansı elde edilir. Özellikle online oynama fırsatı sayesinde farklı rakiplerle dünyanın birçok farklı yerinden oyun oynama olanağı sağlanmaktadır. İştahı bu hiç bitmeyen bir solucan ile farklı engelleri geçerek değişik besin kaynaklarını tüketebilirsiniz. Bunu yaparken güzel bir vakit geçirme şansını da değerlendirebilirsiniz.