Warhammer: Vermintide Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

Görselleri ve kurgusu oldukça iyi tasarlanmış bu oyunlardan biri de Warhammer: Vermintide 2 adlı oyun olmaktadır. Bu oyunun son zamanların en popüler oyunlarından biri olmasının nedeni oyunun sahip olduğu efektler ve görüntü kalitesi olmaktadır. Peki, Warhammer: Vermintide 2 adlı oyun nasıl indirilir ve oynanır? Sistem gereksinimleri nedir, rehber ve detaylı inceleme nasıldır? İşte, Warhammer: Vermintide 2 oyunu hakkında tüm detayları derledik.

Warhammer: Vermintide 2 adı verilen oyun birden fazla oyuncu ile oynanarak ve oyuncuların birbirleriyle iş birliği yapması sonucunda düşmanla baş etmelerini anlatan bir ekip oyunu olarak ifade edilmektedir.

Warhammer: Vermintide 2 Hakkında

Warhammer: Vermintide 2 adlı video oyunu ekip çalışması yaparak ve el birliği ile düşmanı alt ederek tasarlanmış bir oyun olmaktadır. Aksiyon tarzı oyun severler için iyi bir seçenek olmaktadır. Oyun içerisinde 5 karakter seçeneği bulunmaktadır. Bu 5 karakterin her birinin de farklı olan alt sınıfları mevcut bulunmaktadır. Yani her karakter için 3 tane alt sınıf bulunmaktadır. Bu durumda oyuncular oyun içinde karakter başı 3 sınıftan 15 seçim yapma şansı elde etmektedirler. Bu seçimler oyunun ilerlemesi ile birlikte oyuncuya sunulmaktadır. İlk etapta seçenekler oyuncular tarafından görülmemektedirler. Oyuna karakter seçilerek başlanmaktadır. Oyuncular lobilerine girerek işaretlenmiş olan yere gitmeleri gerekmektedir.

Warhammer: Vermintide 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

Warhammer: Vermintide 2 grafik tasarımı oldukça üst sevilerde olan bir oyun olduğu için bilgisayarların donanımlarının bu özellikleri taşıyabilmesi gerekmektedir. Bu oyun için gereli olan minimum seviyedeki sistem gereksinimleri şu şekilde olmaktadır:

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 64 BİT olması gerekir.

İşlemci: Intel Core i5-2300, AMD FX-4350 olmalıdır.

RAM: 6 GB olması gerekir.

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 460, AMD Radeon HD 5870 olmalıdır.

VRAM: 1 GB olmalıdır.

Depolama: 85 GB (Warhammer: Vermintide 2 boyutu) şeklinde olması gerekir.

Warhammer: Vermintide 2 yüksek donanımlara sahip olarak tasarlanmış bir oyun olmaktadır. Bu nedenle bu oyunun yükleneceği bilgisayarların işletim sistemi başta olmak üzere diğer özelliklerinin de oyunun ihtiyacını karşılayan özelliklere sahip olması gerekmektedir. Oyun için zamanla güncellemelerde yapılacağı göz önünde bulundurularak daha donanımlı bir bilgisayara sahip olmak gerekmektedir. Bu oyun için önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde olmaktadır:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 BİT

İşlemci: Intel Core i7- 3770, AMD FX-8350 olmalıdır.

RAM: 8 GB yeterli olmaktadır.

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970, 1060, ATI Radeon R9 290 ve üzeri olması gerekir.

VRAM: 4 GB olmalıdır.

Depolama: 85 GB olması gerekir.

Warhammer: Vermintide 2 Oynayış Rehberi Ve Oynama ipuçları

Warhammer: Vermintide 2 oyunu içerisinde 12 haritanın ve beş karakterin olduğu bir aksiyon oyunu olarak ifade edilmektedir. Oyundaki karakter sayısı oyuncu oyunda devam ettikçe karakterlerin altında bulunan diğer karakterler açılarak artmaktadır. Bu oyun oyuncular tarafından oldukça basit ve eğlenceli olarak değerlendirilmektedir. Arkadaş gruplarıyla oynanacak oyunların başında gelen bir oyun olmaktadır.

Oyun içinde takım çalışması yapmak çok önemli olmaktadır. Bu oyunu tek başına oynamaya çalışan oyuncuların fazla ilerleyemeyerek öldükleri görülmektedir. Oyun içinde Skaven adı verilen ve farelerden oluşan askerler bulunmakla birlikte elit askerlerde yer almaktadır. Bunlar çok güçlü olmaktadır. Bu oyunda ekip arkadaşı yoksa bu askerlerin elinden kurtulmak hiç kolay değildir. Oyunda ilk başladığı sırada oyunculara bilgi vermek amacıyla hazırlanmış bir bölüm bulunmaktadır.

Warhammer: Vermintide 2 Detaylı İnceleme

Warhammer: Vermintide 2 oyunun ilk serisi ikinci serisine göre daha kolay olmaktadır. Bu oyunun 2. serisinde kahramanlarının güçleri iki kat artırılmıştır. Bu haliyle oyun en kolay seviyede dahi oyuncuları zorlamaktadır. Grafik tasarımı, görsel ve ses efektleri iyi derecede olan bu oyun oyun severlere iyi bir oyun deneyimi yaşatmaktadır. Oyun içinde oyuncunun sıkılmaması için tekrara düşmemek adına birtakım çalışmalar yapılmış ve düşmanlar sürekli olarak değiştirilerek oyundaki akıcılık sağlanmaya çalışılmıştır.