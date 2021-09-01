Uno oyunu oyna

Una bir kart oyunudur. Oyundaki temel amaç kişinin elindeki tüm kartlarından tamamen kurtulmasıdır. Bunun için oyun içerisinde birçok farklı kural bulunmaktadır. Bu kurallara uymak suretiyle oyuncu elinde bulunan kartları tamamen bitirmesi gerekmektedir. Kartları bitiren ilk kişi oyunu kazanmış olur. Değişik renklerdeki sayılar üzerinden oynanan bu oyun, çocuklar ve yetişkinler için keyifli bir vakit geçirme imkanı tanıyor.

Uno Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Ne zaman isterseniz bu keyfi kart oyununu bilgisayar üzerinden oynayabilirsiniz. Yapmanız gereken internet üzerinden giriş gerçekleştirmek suretiyle oyuna bağlanmaktır. Birkaç saniyelik reklamı geçtikten sonra ‘Play’ tuşuna basmanız ile beraber oyun açılır. Bundan sonra en bilgisayara karşı hem de arkadaşlarla oynama imkanı elde edilmektedir. Klavyedeki yön tuşları ve Mouse kullanmak suretiyle, ortaya kart atabilir ya da kart çekebilirsiniz.

Uno Telefondan Nasıl Oynanır?

Bilgisayar ile beraber bu eğlenceli kart oyunu telefon üzerinden de oynanabilir. APK uygulamasını cihaza indirmek ve yüklemek yeterlidir. Tabii dilerseniz akıllı telefon ya da tablet üzerinden internet vasıtasıyla da giriş yapılabilir. Dokunmatik ekranı kullanmak suretiyle kolayca kart seçimi yapabilir, ortaya kart atabilir ya da oyunu başlatabilirsiniz. Hem otomatik olarak bilgisayarla oynayabilir hem de arkadaşlarınız ve ailenizle değerlendirebilirsiniz. Çocuklar ve yetişkinlerin ortak şekilde oynayabileceği eğlenceli bir kart oyunu olarak öne çıkar. Mobil ile her yerden rahat giriş yaparak bu eğlenceli oyunu oynayabilirsiniz.