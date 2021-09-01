Temple Run oyunu oyna

Tehlike dolu bir ormanın içinde, asırlık taş patikalarda ilerlerken devasa boşlukların üzerinden atlamak suretiyle madeni paraları toplama oyunu Temple Run olarak bilinmektedir. Üç boyutlu bir oyun olması ile beraber çürümüş köprüler üzerinden geçerken çok önemli engelliler ile karşı karşıya kalmak mümkün. Aynı zamanda bu engellerden geçerken Oldukça hızlı olunması gereken oyunlar içerisinde yer almaktadır.

Temple Run Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Temple Run oyunu bilgisayarda oynamak isteyenler resmi site üzerinden giriş yapabilir. Kısa süren bir reklamın ardından oyun ekrana yansır. Daha sonra ‘Play’ tuşuna basmak suretiyle doğrudan oyuna geçerek güzel bir vakit geçirme imkanı elde edilebilir. Tehlikeli ormanları içerisinde patikalı yollardan geçerken birçok engel karşına çıkacaktır. Klavyedeki sağ ve sol tuşları ile yanlara hareket ederken, aşağı ve yukarı tuşları eşliğinde zıplamaya da eğilme hareketlerini yapabilirsiniz.

Temple Run Telefonda Nasıl Oynanır?

Bu eğlenceli ve adrenalin dolu üç boyutlu oyunu telefonda oynamak oldukça kolaydır. APK uygulamasını indirebilir ve yüklemek suretiyle doğrudan oyuna giriş yapabilirsiniz. Bu konuda hem akıllı telefona bir tablet üzerinden oyunu değerlendirmek mümkün. Aynı zamanda resmi adresi üzerinden mobil eşliğinde giriş yapmak da oldukça kolay. Dokunmatik ekran ile beraber sağ ve sol tarafa kolayca hareket edilebilir. Aynı zamanda yine dokunmatik ekran eşliğinde zıplayabilir veya eğilebilirsiniz. Son dönemlerin en popüler oyunları içerisinde gelmektedir.