Square Bird Oyunu Oyna

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Square Bird oyunu içerisinde sevimli kuşu altında yer alan kutucukları artırıp ya da azaltarak engellerin arasından geçmesi için mücadele etmektesiniz. Farklı farklı engellerle karşılaşacaksınız. Bunlar arasında duvarlar, boşluklar gibi engeller yer alıyor. Burada dikkat etmeniz gereken kuşun engellere takılmadan geçebilmesi için altında kutucukların yer almasıdır.

Square Bird Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Bilgisayarda oyun yüklendikten sonra Play butonlarına tıklayarak oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunda farenin sol tuşuna tıklayarak kuşun altındaki kutucuları artırabileceksiniz. Sadece farenin sol tuşu ile oynandığı için oynanış açısından oldukça kolay bir yapıya sahiptir.

Square Bird Telefonda Nasıl Oynanır?

Telefonda da yine bilgisayarda benzer olarak ekrana dokunarak kuşun altındaki kutucukları artıracak ve engellerden geçmesini sağlayacaksınız.