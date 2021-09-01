Satranç oyunu oyna

Satranç, Hindistan'da ortaya çıkmış olan, en eski masa oyunlarından biridir. Bu oyun toplam 32 taşla oynanır. Oyuncuların sahip olduğu 16 taştan 8'i piyondur. Piyonlar sadece ileri gidebilir ve tek kare ilerleyebilir.

Kaleler de piyonlar gibi sadece ileri giden taşlardır. Ancak kale taşının piyonlardan farkı, tek hamlede birden fazla karede ilerleyebiliyor olmasıdır. Filler ise çapraz gider. Bu taşlar için de kare sınırlaması yoktur. Önünde başka bir taş olmadığı sürece filler de istenilen kareye getirilebilir.

Satranç oyunundaki en önemli taşlardan bir diğeri attır. Atlar ''L'' şeklinde gider. Her oyuncuda 2'şer tane at, fil ve kale bulunur.

Vezir ile öne arkaya ve yanlara hamle yapmak mümkündür. Her yöne gidebilen vezirler ise savunma yapılabilir ve şah korunabilir. Diğer yandan veziri, rakip oyuncunun şahını mat etmek için kullanmak da mümkündür. Şahı alınan oyuncu, mat olur ve oyunu kaybeder.

Satranç Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Satranç hem bilgisayara karşı hem de gerçek kişilerle oynanabilir. Birçok sosyal mecrada da satranç oyununu oynamak mümkündür. Bunun için öncelikli olarak siteye giriş yapılmalı ve bir oyuncu adı seçilmeli. Satrançta oyuna her zaman beyaz taşlar başlar. Daha sonra hamle sırası gelen oyuncu, belli bir süre kısıtlaması olmadan hamlesini yapabilir.

Satranç Telefondan Nasıl Oynanır?

Sadece bilgisayardan değil telefondan da satranç oynamak mümkün. İsteyenler oyunu telefonuna indirebilir ve çeşitli turnuvalara katılabilir.