Resim Çizme oyunu oyna

Dotted girl ve arkadaşlarından birbirinden farklı maceralar ile bu maceraları üzerinden gösterdiği başarıyı resme dökebilirsiniz. Bu konuda özel olarak hazırlanmış resimleri değişik renkler üzerinden boyama şansını değerlendirmemiz mümkün. Kostümler ve saçlar ile beraber daha fazla kısım üzerinden güzel bir bütünlük yakalayabilirsiniz. Ayrıca bu yapılırken zihin açma ve hayal gücünü geliştirme imkanı da sağlamaktadır.

Resim Çizme Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Klavyeyi kullanmak suretiyle bilgisayar üzerinden bu eğlenceli oyunu değerlendirme şansı bulunuyor. Özellikle çocuklar için güzel bir oyun olması ile beraber, internet sitesine giriş yaparak kolayca bağlantı kurmak mümkün. Daha sonra bu keyifli oyun ana sayfa üzerindeki Play tuşuna basmak suretiyle bağlantı imkanı tanımaktadır. Geriye ise fareyi kullanmak suretiyle boya fırçasını oynatmak ve sol tıklayarak bir renk seçmek kalıyor. Ardından seçilen renk ilgili yere yine sol tıklama ile beraber bırakılabilir. Bu şekilde devam ederek bilgisayar üzerinden güzel bir vakit geçirme şansı sunuluyor.

Resim Çizme Telefonda Nasıl Oynanır?

Dokunmatik ekran ile beraber bu resim çizme oyunu telefonda çok daha kolay şekilde oynanabilir. Daha sonra ise geriye oyuna bağlantı kurmak ve renk seçimi yaparak resimleri boyamak kalıyor. Özellikle hayal gücünü geliştirmesi ile beraber akıllı telefonun yanı sıra tablet üzerinden de bu oyun oynanabilir. Çocuklar için güzel bir vakit geçirme şansı sunarken eğitici bir oyun olarak da öne çıkmaktadır.