Resident Evil Village Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

Resident Evil Village oyunu önemli oyunlardan bir tanesidir. Oyunun yapımı kapsamında Resident Evil 2, Resident Evil 7: Biohazard, Devil May Cry 5 ve Resident Evil 3 gibi oyunlarda kullanılmakta olan, Capcom'un kendi geliştirmiş olduğu RE Engine oyun motoru kullanılmıştır ve oyun da birinci şahıs bakış açısı ile oynanmaktadır. Bu oyun pek çok özelliği ve işlevi bünyesinin içerisinde barındırmaktadır.

Resident Evil Village Nedir?

Japonya merkezli olan video oyun geliştirici firması Capcom’un kuşkusuz en popüler olma özelliğine sahip oyun serilerinden Resident Evil video oyunu, yaklaşık olarak yitmi beş senelik bir geçmişe sahiptir. Oldukça köklü bir geçmişe sahip olması ve aynı zamanda yeni oyunlarının ortaya çıkması da seriyi hala ayakta tutabilmeyi başarmaktadır.

Resident Evil Village oyunu korku-gerilim ve hayatta kalabilme türünün başarılı nitelikteki örneklerinden biri olarak bilinmektedir. Bununla beraber Resident Evil serisnin öyküsü o kadar geniş olmaktadır ki serinin pek çok filmi dahi yapılmıştır ve bir marka şekline gelmiştir. Bugünlerdeyse temel oyunlarla birlikte ilk oyunların Remake sürümleri de geliştirilmektedir. Bahsedilen seri, her ayrıntıları ile günümüz koşullarına uyarlanmaktadır. Son üyesi olan Resident Evil Village ise bir kez daha yapımların yanına eklenen, çağdaş bir korku oyunu olarak ortaya çıkmıştır.

Resident Evil Village Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

Resident Evil Village oyununun sistem gereksinimleri şu şekilde ifade edilmektedir:

64-bit işlemci ile işletim sistemini gerektirmektedir.

İşletim sistemi ise Windows 10 (64 bit) şeklinde olmaktadır.

İşlemci ise AMD Ryzen 3 1200 ／ Intel Core i5-7500 şeklimdedir.

Bellek durumu 8 GB RAM olmaktadır.

DirectX: Sürüm 12 şeklindedir

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM ／ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM olarak ortaya çıkmaktadır.

Resident Evil Village Oynanış Rehberi ve Oynama İpuçları Nelerdir?

Resident Evil Village oyununun mevcut hikâyesi bulunmaktadır. Resident Evil 7: Biohazard isimli oyununun trajik olaylarından sonra Ethan Winters ve eşi Mia yaşamlarında yeni bir sayfa açmıştır. Geçmişi arkalarında bırakmışlardır ve huzur içerisinde yaşamlarına devam etmektedirler. Bununla birlikte Chris Redfield, önceki Resident Evil isimli oyunlarının efsanevi nitelikteki kahramanı, bir anda ortaya çıkmaktadır ve huzurlu olan yaşamlarını bozup harap olan Ethan Winters'ın kendisini Avrupa içerisinde gizemli bir köyde bulmasına yol açmaktadır. Ethan'ı yeni bir kâbusun içerisine sürüklemektedir.

Resident Evil Village Detaylı İncelemesi Nasıldır?

Resident Evil Village ya da Biohazard Village oyunu Capcom tarafından geliştirilmiş ve yayımlanan, Resident Evil adlı oyun serisinin yeni bir hayatta kalma ve korku video oyununu ifade etmektedir. Resident Evil oyun serisinin sekizinci olan büyük oyunudur ve Resident Evil 7: Biohazard'ın da devam oyunu olmaktadır. Resident Evil Village oyunu, Haziran 2020 tarihindeki PlayStation 5 tanıtım etkinliği içerisinde duyurulmuştur ve Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 ve Xbox Series X / Xbox Series S için de 7 Mayıs 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür.

Resident Evil Village oyununun geliştirilmesine 2017 yılının başlarında başlanmıştır. Bahsedilen oyun, Capcom tarafından mevcut serinin sekizinci nitelikteki oyunu olarak görülmüştür. Bu şekilde görülmüş olsa da ve oyunun logosu içerisinde roma rakamı ile "VIII" bir diğer ifade ile sekiz rakamı bulunsa da, bu oyunun yapımcıları Tsuyoshi Kanda ile Peter Fabiano Famitsu dergisine vermiş oldukları bir röportaj içerisinde sekiz sayısını kullanmak yerine "Village" şeklindeki alt başlığını kullanmayı daha uygun bulduklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte oyunun geçmiş olduğu köyü de başlı başına bir karakter şeklinde gördüklerini ve oyuncuların bu fikirlerini anlayabilmelerini sağlamak amacıyla oyunun adı konusunda bu biçimde bir tercih yaptıklarını söylemişlerdir. Ayrıca yapımcılar da oyunu bir kısaltma biçiminde (RE8 gibi) isimlendirmek yerine "Village" bölümünün oyuncuların aklında kalabilmesini istediklerini belirtmişlerdir.