Red Ball oyunu oyna

Red Ball oyunu internet üzerinden oynayabileceğiniz tek kişilik bir oyundur. Oyunda kırmızı topun parkuru geçerek bitiş noktasına ulaşmasını sağlarsınız. Red Ball oyununda topun hareketi sağlayarak önüne gelen düşmanları öldürmesini ya da geçmesini sağlamalısınız. Oyunda düşmanları atlatırken aynı zamanda bulmacaları ya da engelleri aşmanız gerekir. Red Ball oyunu bölüm bölümdür. Her bölüm için üç can verilmektedir. Üç canla bölümün tamamını bitiremezseniz bölümün başına dönersiniz.

Red Ball Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Red Ball bilgisayardan oynamak için internet tarayıcınızdan oyunu açmanız gerekmektedir. Oyunu açtıktan sonra karşınıza oyunu başlatma tuşu gelecektir. Oyunun ilk bölümünü seçerek oyuna başlarsınız. Oyun yön tuşları ile oynanmaktadır. Sağ yön tuşu topun sağa gitmesini sol yön tuşu topun sola gitmesini sağlamaktadır. Yukarı yön tuşu ile topun zıplamasını sağlarsınız. Topu yön tuşları ile hareket ettirerek parkuru tamamlamanız gerekmektedir. Parkurda yıldızları toplayarak yüksek puanlar alabilirsiniz.

Red Ball Telefondan Nasıl Oynanır?

Red Ball oyununu telefondan oynamak için telefondaki internet tarayıcısından oyunu açmanız gerekir. Oyunu açtığınızda ekranda yön tuşları ve zıplama tuşu çıkmaktadır. Yön tuşlarına basarak topu hareket ettirmeli ve önünüzdeki engelleri aşmalısınız. Engelleri aşarken karşınıza düşmanlar çıkabilir. Düşmanları kafasına basarak ya da üstlerinden atlayarak geçebilirsiniz. Düşmanlara çarpıldığında can kaybedilmektedir. Her bölüm için üç can hakkı bulunmaktadır. Oyun içinde öldüğünüzde bayrak noktasından doğarsınız fakat üç canınız bittiğinde sizi bölüm başına atmaktadır.