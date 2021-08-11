Predator: Hunting Grounds İndir Ve Oyna - Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

Predator: Hunting Grounds adı verilen oyun çeşitli silahlarla donatılmış sürükleyici bir maceranın içerisinde olunacak oyun türlerinden biri olmaktadır. Çok oyunculu modları olan bu oyun 4 ve daha fazla kişi ile oynanabilmektedir. Böylelikle oyun oyuncular için daha keyifli ve heyecanlı bir hal almaktadır.

Predator Hunting Grounds Hakkında

Predator Hunting Grounds adlı video oyunu birçok nişancının olduğu aksiyon oyunu olarak değerlendirilmektedir. Bu oyun, 2020 yılında IIIFonic tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından PlayStation 4 ve Microsoft Windows gibi platformlarda yayınlanan bir oyun olarak belirtilmektedir. Oyun sırasında gelişmiş silahlardan tüfek ve bomba dışında pek çok seçenek bulunmaktadır. Oyunun grafik tasarımının oldukça iyi olduğu belirtilmektedir. Bu oyun çok atıcılı bir nişancı oyunu olduğu için 17 yaşından küçük çocukların oynaması uygun görülmemektedir. Şiddet içeren unsurların fazla olduğu bu oyunun yetişkin insanlar için daha uygun olduğu belirtilmektedir.

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Predator Hunting Grounds Minimum Sistem Gereksinimleri

Predator Hunting Grounds oyunu grafik tasarımı üst düzeyde tasarlanmış bir oyun olmaktadır. Bu yüzden oyunun yükleneceği bilgisayarların çeşitli donanım özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Predator Hunting Grounds oyunu için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri şu şekilde belirtilmektedir.

İşletim Sistemi: Windows 10 veya üzeri 64-BİT işletim sisteminin olması gerekir.

İşlemci: Intel Core i5-6400 2.70 Ghz. ya da AMD FX-8320 Eight-Core 3.5 Ghz. veya üzeri işlemci olmalıdır.

Ram:8 GB veya üzeri ram olmalıdır.

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 280X ya da NVidia GeForce GTX 960 veya üzeri en az 2 GB belleğe sahip ekran kartı olmalıdır.

Harddisk:18 GB boş alan olmalıdır.

Direct: XDX 12 olması gerekir.

Predator Hunting Grounds oyunu minimum sistem gereksinimlerine sahip olan bir bilgisayarda oyunda yapılacak en küçük bir değişiklik ile güncelleme işlemi sırasında birtakım sıkıntıların meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle oyun için boş alanın fazla olduğu ve donanımlı bir bilgisayara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu oyun için önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde belirtilmektedir:

İşletim Sistemi :Windows 10 veya üzeri 64-Bit işletim sisteminin olması gerekir.

İşlemci: Intel Core i7-5930K 3.50 Ghz. ya da AMD Ryzen 5 1600X 3.6 GHz veya üzeri işlemci olmalıdır.

Ram:16 GB bellek miktarı yeterli olmaktadır.

Ekran Kartı: AMD R9 Fury X ya da NVidia GeForce GTX 1660 veya üzeri en az 4-6 GB belleğe sahip olmalıdır.

Harddisk:18 GB boş alan miktarı olmalıdır.

Direct: XDX 12 olması gerekir.

Predator Hunting Grounds Oynayış Rehberi Ve Oynama İpuçları

Predator Hunting Grounds oyununda av ya da avcı olmak oyuncunun tercihine bırakılmaktadır. Oyuncunun Predator karakteri ile insanları avlayarak Predatora yakalanmadan görevlerini tamamlaması gerekmektedir. Oyun ıssız bir ormanda geçmektedir. Gelişmiş silah çeşitleri ve iyi tasarlanmış oyun ortamı ile oyunculara iyi bir oyun deneyimi sunmaktadır. Birden fazla kişi ile oynama seçenekleri de oyunun artıları arasında gösterilmektedir.

Predator Hunting Grounds Detaylı İnceleme

Predator: Hunting Grounds oyunu İnsanlar ile Predator'u karşı karşıya getirerek oynanan bir nişancı oyunu olmaktadır. Oyunda Predator olarak ıssız ormanlarda av yakalamak mümkün olmaktadır. Oyuncu görevleri tamamlayarak kupaları elde etmektedir. Oyunda Predator'ün üstün güçlerini kullanarak çeşitli ağaçların gövdelerine tırmanmak ve avını hızlıca takip etmek gibi görevleri bulunmaktadır. Oyundaki ses ve görsel efektler oyuncuya oyun içerisinde olma izlenimi vermekle beraber soluksuz bir macera yaşatmaktadır.