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Moto X3M Oyunu Oyna

#Moto X3M#Motor Yarışı#Motor Yarışı Oyunu

Moto X3M Motor yarışı oyunu içerisinde farklı farklı bölümler yer almaktadır. Her bölümde yarış motoru ile hızlı bir şekilde yer alan etapları yer alan pek çok engele rağmen geçmeye çalışacaksınız. Oyun içerisinde hem zamana karşı bir mücadele verirken hem de farklı farklı engelleri aşmanız gerekiyor.

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Moto X3M motor severlerin oldukça beğenecekleri bir motor yarışı oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Çok sayıda bölümlere sahip olması nedeniyle hemen bitmeyen ve her bölüm gittikçe zorlaşan etaplarda hızlı biçimde bitişe ulaşmanız gerekiyor. Etaplarda karşınıza çıkan engeller o kadar zorlayacı olacak ki bazen motorun dengede kalmasını zor sağlayacaksınız.

Moto X3M Motor Yarışı Oyunu Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Oyun yüklendikten sonra Play tuşuna basınız. Ardından gelen etap seçmede eğer oyuna yeni başlamışsanız birinci etabı seçeceksiniz. Daha sonrasında klavyede yön tuşlarını kullanarak motoru kontrol edecek ve etaptaki engellere rağmen bitişe hızlı biçimde ulaşmaya çalışacaksınız.

Moto X3M Motor Yarışı Oyunu Telefonda Nasıl Oynanır?

Telefonda ekranda yer alan yön tuşlarını kullanarak motorun ilerlemesini ve kontrolünü sağlayabilirsiniz.

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